Sanz expresa su "sorpresa" ante la ausencia de propuestas de BComú en los Presupuestos de Collboni

Sobre el máximo histórico de inversión en vivienda de ERC: Se trata de "propuestas que ya estaban en marcha"

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú en el Ayuntamiento, Janet Sanz, ha expresado su "sorpresa" ante la ausencia de propuestas de su partido en los Presupuestos para 2025 presentados este jueves por el gobierno municipal del alcalde Jaume Collboni.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación después de que el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, haya presentado su propuesta de cuentas, que contemplan 3.854 millones de euros para Barcelona y superan en 47,1 millones las anteriores, un 1,2% más.

"No ha habido ninguna, insisto. Ni la del Bicing, ni el tranvía, ni la funeraria, ni la óptica, nada", ha insistido Sanz, que ha hecho hincapié en asegurar el 30% de vivienda protegida que, si bien no forma parte de los presupuestos, ha remarcado como una línea roja en la negociación.

De este modo, ha asegurado que "todo son presupuestos", respondiendo así a Valls, que en la presentación ha pedido atenerse estrictamente a lo que incumben a las cuentas durante las negociación.

Respecto a la unión del tranvía, una de las medidas destacadas de la propuesta del gobierno de Collboni, ha afirmado que "no pueden haber más dilaciones, no se puede dilatar más este proyecto y, por tanto, no se puede hacer en dos fases", y sobre el Bicing, ha criticado que se presente como nueva una propuesta que ya está incorporada en el contrato.

"Lo que no entendemos es como el señor Collboni ha presentado una propuesta sin tener los acuerdos para poder aprobarla, para poder salir adelante", ha señalado Sanz, que ha avanzado que este viernes por la mañana mantendrán una reunión con el PSC para seguir con la negociación.

VIVIENDA

Al preguntársele sobre la intención de abarcar un máximo histórico de inversión en vivienda, una de las propuestas de ERC que el gobierno municipal ha asumido, ha asegurado que no hay "ninguna novedad" en esta materia respecto al presupuesto anterior.

"Estamos hablando de propuestas que ya estaban en marcha. Es un incremento vinculado a proyectos como la Sagrera y la Marina que ya estaba previsto", ha insistido Sanz, que asegura haber visto al gobierno municipal cerrado, textualmente, en las promociones que dejaron preparados los Comuns durante el mandato de la exalcaldesa Ada Colau.