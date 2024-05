Schmit sobre acuerdos migratorios de la CE con Túnez y Egipto: "Nunca se nos consultó"

Apoya reforzar la defensa europea ante la "economía de guerra" de Rusia



BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de los socialdemócratas a presidir la Comisión Europea, Nicolas Schmit, ha reprochado a la actual cabeza del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, cerrar acuerdos migratorios con Túnez y Egipto sin discutirlos previamente y con acciones contrarias a los "valores" de los socialdemócratas.

"Nunca se nos consultó. No hubo discusión. Unos pocos comisarios fueron informados. Le prometo que, de haberse debatido, habría votado en contra", ha asegurado en una entrevista publicada este domingo por 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Schmit ha dicho estar de acuerdo con luchar contra los traficantes de personas, pero ha advertido que, con el acuerdo de Túnez, lo que se está haciendo es luchar contra los refugiados: "Ese es el programa político de Meloni, al que me opongo. Eso no significa que esté a favor de no controlar los flujos migratorios pero no podemos hacerlo así."

SUBIDA DE LOS CONSERVADORES

El candidato ha valorado como "obvio" que los partidos conservadores están ganando peso, aunque ha advertido que el problema es la asunción del discurso de ultraderecha.

"Ha sido muy lista. Viene a Bruselas, se porta bien y no actúa como dijo antes de las elecciones pero no deja de expresar esas ideas en conferencias como la de Madrid, donde se junta con Milei, Orbán y Le Pen", ha expresado Schmit, en referencia al espectro político de la extrema derecha.

POLÍTICAS DE DEFENSA

Sobre las futuras políticas europeas de defensa, Smicht ha pedido que se haga desde una mirada comunitaria, y ha defendido aumentar el gasto en defensa ante una Rusia que se ha transformado "en una economía de guerra".

Sin embargo, ha matizado que la seguridad europea no se puede construir únicamente invirtiendo en defensa: "Somos sociedades democráticas y así perderías el apoyo de los ciudadanos, en especial en los países más alejados. Pero no se trata de elegir entre mantequilla y cañones, hay que hacer las dos cosas."