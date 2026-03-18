Sin servicio la L2 del Metro de Barcelona entre las estaciones de Sagrada Família y La Pau

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BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La línea L2 del Metro de Barcelona no tiene servicio entre las estaciones de Sagrada Família y La Pau este miércoles desde primera hora.

La línea funciona entre Paral·lel y Sagrada Família y entre La Pau y Badalona Pompeu Fabra, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Un bus especial y la línea H10 del Bus de Barcelona hacen el recorrido del tramo afectado.