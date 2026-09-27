La Setmana del Llibre en Català cierra la "mejor edición" de su historia con un 12% más de ventas

La Setmana del Llibre en Català en el Passeig Lluís Companys- SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Setmana del Llibre en Català cierra este domingo su 44 edición, la "mejor edición" de su historia en cuanto a ventas absolutas, con un 12% más de facturación que el pasado año, llegando a cerca de un total de un millón de euros, según las primeras estimaciones.

Alrededor de 130.000 personas han pasado este año por el Passeig Lluís Companys desde el 18 de septiembre, reuniendo a lectores, autores, editores, libreros y profesionales, ha informado la organización en un comunicado este domingo.

El presidente de Editors.Cat, entidad organizadora de la Setmana, Oriol Magrinyà, ha destacado que esta ha sido "la mejor edición de la Setmana en toda su historia", algo que, dice, refleja el trabajo hecho en años anteriores y reafirma la vitalidad del libro en catalán.

Esta 44 edición también refuerza la apuesta por el Passeig Lluís Companys, que ha acogido el evento por tercer año consecutivo coincidiendo con las fechas de las fiestas de la Mercè de Barcelona.

Este 2026 ha habido más expositores y libreros "que nunca" y también nuevos espacios y una oferta más amplia de actividades.

Magrinyà ha asegurado que esta edición ha sido un éxito de afluencia y ya piensan en la 45 edición para que "vuelva a ser una gran fiesta del libro y la cultura".