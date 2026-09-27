El Sindicat de Llogateres anuncia una protesta este lunes por la visita de Sánchez a Barcelona

Archivo - El portavoz del Sindicat de Llogateres Enric Aragonès, interviene durante la manifestación por el derecho a la vivienda, desde Universitat a Països Catalans, a 23 de noviembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España).- David Oller - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha anunciado una concentración para reclamar la renovación automática de los contratos de alquiler este lunes a las 19.00 horas frente al Palau de Congressos de Catalunya de Barcelona, coincidiendo con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios este domingo, Aragonès ha explicado que el decreto de vivienda que se ultima para el Consejo de Ministros de este martes debe incluir la renovación automática de los contratos, además de otras medidas que contemplen paralizar desahucios en situaciones de vulnerabilidad.

"Estas 48 horas que quedan son clave. Hacemos un llamamiento a todos los catalanes que estén hartos de esta situación a decirle a la cara, a dejar claro que no aceptaremos una farsa", ha dicho en referencia al presidente del Ejecutivo.

Aragonès ha llamado a la ciudadanía a participar en la concentración del lunes y así "dejar claro" al PSOE y a Sumar que cualquier decreto que se pueda aprobar el martes que no incluya estas medidas propuestas por los sindicatos será una farsa.

DESCARTA ACAMPADAS EN BARCELONA

Para preparar la movilización también ha anunciado un acto este domingo por la tarde en la calle Entença 69, donde vive Rosario, una mujer que vive en un bloque que, según Aragonès, se ha llenado de 'colivings', por lo que está en riesgo de ser desahuciada.

"De Maricarmen tenemos en todas partes con muchos nombres y rostros", ha añadido Aragonès respecto a la mujer de 87 años desahuciada en Madrid la semana pasada.

Al preguntársele por posibles acampadas en la capital catalana tal y como ha sucedido en Madrid este fin de semana, Aragonès ha descartado esta opción y ha asegurado que lo que es necesario es dejarle claro a Sánchez el mensaje y "la mejor forma de hacerlo es con una protesta frente al Palau de Congressos".