Sirera (PP) tacha de "mal gusto y provocadora" la Porta de l'Infern del Correfoc de la Mercè

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha tachado de "mal gusto y provocadora" la nueva Porta de l'Infern del Correfoc de la Mercè 2026, una estructura que representa un conjunto de cadáveres despedazados elaborados con resina, informa la formación en un comunicado este domingo.

Sirera ha considerado que "no es tradición, no es originalidad y no hace mejor el correfoc" y ha exigido al alcalde Jaume Collboni que haga público cuánto ha costado la estructura, cómo se ha contratado y quién ha sido el responsable de aprobar el proyecto.

"Estamos hablando de una instalación que representa torsos, brazos, piernas y otras partes de cuerpos humanos despedazados y amontonados. El propio autor la ha definido como 'gore y violenta'. ¿De verdad considera el Ayuntamiento que esta es la imagen que deben encontrarse los niños que acuden con sus familias a disfrutar de una fiesta tan popular y tradicional?", ha concluido Sirera.