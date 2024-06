Sorigué (CZFB) apadrina la promoción de los Grados de Business & Management de La Salle-URL

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, ha ejercido de madrina en el acto de graduación de los estudiantes de los grados de Business & Management de La Salle-Universitat Ramon Llull (URL) que se celebró este miércoles por la tarde en el Teatro de La Salle Bonanova de Barcelona.

En el evento se graduaron 135 alumnos y alumnas, provenientes del Grado de Management of Business and Technology, y 35 del Grado en Digital Business Design and Innovation, y asistieron 700 invitados, entre ellos 540 acompañantes, además de profesores de los grados y responsables académicos, del campus y de la universidad, informa CZFB en un comunicado.

Sorigué dedicó su discurso a la automotivación: "Muchas veces se habla de la motivación externa, la que encontramos en nuestro entorno más cercano, en la familia, en los compañeros de trabajo, en los amigos de la universidad, pero no debemos olvidar que la motivación también es interior; cada día podemos ilusionarnos con un proyecto, crear nuestros propios retos, ponernos a prueba".