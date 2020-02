Táboas (Renfe) dice que hay acuerdo para renovar el contrato programa de Rodalies

Publicado 21/02/2020 12:12:45 CET

El nuevo plan de Rodalies en el que se trabaja quiere pasar de los 410.000 a los 600.000 usuarios diarios

El presidente de Renfe, Isaías Táboas, ha explicado este viernes que hay un "posible acuerdo" con la Generalitat para renovar el contrato programa de servicios para Rodalies de Catalunya, después de que el que se acordó en 2013 no llegara nunca a validarse por el Estado.

Así lo ha dicho Táboas en una sesión del Círculo de Infraestructuras, que ha contado con su presidente, Pere Macías, y con la presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa.

"Hemos estado muchos meses hablando con el Departamento. El roce hace el cariño y ha salido una cierta relación de confianza. Tenemos un posible acuerdo", ha dicho Táboas.

Sin embargo, Táboas ve "difícil" que se pueda rubricar este acuerdo si antes no se cierra la transferencia de unos 270 millones de euros procedentes del déficit tarifario, es decir, la diferencia entre lo que cuesta el servicio y lo que paga el usuario a través de su título de transporte.

La Generalitat es el titular del servicio de Rodalies de Catalunya, si bien el Estado, a través de Adif, es el titular de la infraestructura por donde circulan los trenes, que están operados por Renfe.

Hasta el momento, el Ministerio de Fomento transfiere directamente a Renfe estos 270 millones de déficit tarifario, mientras que la Generalitat defiende que debe ser la administración catalana quien los reciba y luego ésta transferirlos al operador ferroviario.

"Tenemos un acuerdo. Creo que podríamos firmar este acuerdo en el momento en que esta parte, que no podemos cerrar ni el secretario --en alusión al secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavin-- ni yo, esté encarrilada", ha aseverado, ya que se trata de una cuestión que se debe cerrar en una comisión bilateral entre el Estado y el Govern.

La Generalitat quiere que el nuevo contrato programa sirva para fijar el marco de relaciones entre la administración catalana y Renfe, los estándares de calidad y las obligaciones del operador ferroviario, a la vez que quiere actualizar con Adif un plan de inversiones en la red de Rodalies para mejorar la infraestructura y reducir incidencias.

"ENCANTADOS" DE ACOMPAÑAR A FGC A FRANCIA

Preguntado por la posibilidad de que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) pueda acabar operando Rodalies, Táboas ha defendido que Renfe es un "fantástico gestor y operador", y ha puesto en valor que en otras comunidades alcanza índices de puntualidad de más del 97%, frente al 91,15% que registra en Catalunya.

El presidente de FGC, Ricard Font, ha expresado en diversas ocasiones su objetivo de que el operador catalán dé servicios de alta velocidad regional, conectando no sólo las cuatro provincias catalanas, sino también con ciudades del sur de Francia, como Perpignan, Montpellier y Toulouse, además de con la ciudad española de Valencia.

"Estaríamos encantados de acompañar a FGC. Por nuestra parte no habría ninguna restricción a estudiarlo", ha dicho Táboas, que ha destacado las sinergias que se podrían dar de esta eventual colaboración.

INVERSIÓN EN RODALIES

Ha puesto en valor que Rodalies de Catalunya mueve unos 400 millones de euros de facturación, con lo que estaría entre las 60 empresas más grandes de la comunidad, y que se está trabajando en un plan que persigue pasar de los 410.000 pasajeros diarios a los 600.000.

Además, ha indicado que el año pasado se licitaron en la red unos 259 millones y se adjudicaron otros 200: "Si se licitara esto cada año, no necesito 10 para arreglar Rodalies, sino bastantes menos. No es cierto que no se invierta".

Ha insistido en que Catalunya tiene una red de Rodalies muy compleja, con más de 420 kilómetros de red exclusiva y una puntualidad del 91,15%, y ha atribuido estos 8,85 puntos necesarios para alcanzar el 100% a Renfe (1 punto), a fallos relacionados con el material (2 puntos), a problemas originados por obras (2,8 puntos) y a causas externas, como arrollamientos e incidencias en la vía, "como un árbol que se ha cortado y ha caído sobre la vía o una barricada" --en alusión a las protestas tras el fallo del 1-O--.

120.000 BILLETES AVLO

Táboas también se ha referido al ave 'low cost', el Avlo, del que ha dicho que se han vendido más de 120.000 billetes para este corredor entre Madrid, Zaragoza y Barcelona.

Preguntado sobre por qué este servicio no realiza paradas intermedias --partidos y sociedad civil han pedido que pare en Tarragona y Lleida--, ha justificado que el bajo precio del billete, de entre 10 y 60 euros, obliga a llevar "el tren lleno", y las paradas intermedias reducen esta posibilidad.

"Esto es el punto de salida. Si el mercado nos dice que esto no es un problema, podremos rectificar", ha dicho el presidente de Renfe.