El TNC acoge una adaptación de 'Anna Karenina' de Tolstói con Ariadna Gil y Eduard Farelo

Habrá gira por ciudades como Zagreb (Croacia), Bruselas (Bélgica) o Cluj (Rumanía)

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) acogerá 'Anna Karènina', la adaptación del clásico de Lev Tolstói, del 21 de noviembre al 29 de diciembre, y que cuenta con Ariadna Gil y Eduard Farelo entre los miembros de su elenco.

En rueda de prensa este jueves, la directora artística del TNC, que también dirige la obra, Carme Portaceli, ha asegurado que la vivencia de un amor prohibido por parte de Anna Karenina se tratará a nivel atemporal, es decir, que se plasmará como "personas de hoy en día que se enfrentan a una cosa que el mundo no concibe bien".

Es una producción entre el TNC, el KVS de Bruselas (Bélgica), el Teatro Nacional São João de Porto (Portugal) y el Théâtre des Amandiers-Nanterre (Francia), y trata la historia de un mujer que "reivindica vivir su amor abiertamente y que no quiere entrar en el mundo del engaño", apunta Portaceli.

La encargada de la adaptación de la novela, Anna Maria Ricart, ha defendido que la obra habla del amor y la muerte pero también de una felicidad que Tolstói "no sabe bien bien qué es y cómo conseguirla" pero, sobre todo, cómo mantenerla.

VIVIR EL AMOR "LIBRE"

"Anna Karenina es muy libre, porque quiere vivir el amor tal como ella cree que lo debe vivir, en una sociedad que impone normas sociales, que lo hacía antes pero también ahora", añade Ricart.

En la adaptación se pueden ver tres formas de amor: un amor incipiente entre Levin y Kitty; un matrimonio de muchos años con Dolly y Oblonsky; y un matrimonio roto, Anna y Karenin, por un amor nuevo en el que está implicada una tercera persona, Vronsky.

También cuenta con momentos de humor, igual que en la novela, ya que "la vida es trágica pero también divertida", señala Ricart, y habrá un personaje cuyas intervenciones serán en inglés, interpretado por la belga Andie Dushime, debido a la colaboración con Bruselas.

ELENCO Y GIRA

Protagonizada por Ariadna Gil, que encarnará a Anna Karenina, el reparto de la obra lo acaban de formar Eduard Farelo, Jordi Collet, Andie Dushime, Borja Espinosa, Miriam Moukhles, Bernat Quintana y Bea Segura.

Gil ha asegurado que la obra permite al espectador identificarse con muchos momentos que quizás ha pensado o sentido y que durante la preparación de la obra le sorprendió hasta qué punto se hacen las cosas porque se quieren hacer: "Hasta qué punto la búsqueda de la felicidad nos guía a hacer cosas".

Farelo ha afirmado que la preparación de la obra ha sido un proceso intenso pero que a todos los actores les ha "llegado al alma de manera muy especial", y espera que esto ocurra con el público que acuda al TNC.

Segura ha reivindicado su personaje, Dolly, que aunque no aparece en muchas de las adaptaciones cinematográficas es la encarnación de las mujeres que "no pueden separarse porque hay una dependencia, no solo económica", y porque no ven un futuro.

La gira internacional comenzará el 11 y 12 de abril de 2025 en Zagreb (Croacia) y seguirá el 5 y 16 de mayo en Porto; el 29 y 30 de mayo en Ámsterdam (Países Bajos); el 8 de junio en Miskolc (Hungría); del 7 al 10 de mayo en Nanterre (Francia); el 23 y 24 de mayo en Bruselas y el 6 de junio en Cluj (Rumanía).