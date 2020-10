Tremosa cree que supeditar medidas a criterios epidemiológicos evitaría "sorpresas"

Defiende la actuación de Vergés y la labor del Govern ante la pandemia de coronavirus

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramon Tremosa, ha sostenido este lunes que definir las medidas para contener la pandemia en función del nivel epidemiológico daría previsibilidad a los agentes economómicos y evitaría "sorpresas".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Tremosa ha sostenido que si se pasa de un determinado umbral de contagios, ingresos hospitalarios y colapso de la atención primaria, el protocolo debería indicar qué establecimientos tendrían que cerrar.

"Evitaría encontrarse por sorpresa en los periódicos de que el Govern tomará tal medida al día siguiente. Esto se está estudiando, lo está estudiando el Consell de Salut", ha dicho, y ha añadido que el cierre de bares y restaurantes no habría cogido a los sectores perjudicados si se hubiera sabido antes.

Preguntado por la gestión del Govern y los cambios de criterio en pocos días respecto a las aperturas o cierres de negocios frente a la pandemia, Tremosa ha explicado que se han encontrado con un aumento repentino del riesgo de contagio: "En esta decisión de la semana pasada toda la comunidad médica estaba de acuerdo".

Ha insistido en que la pandemia evoluciona muy rápidamente y ha cogido una tendencia exponencial en pocos días, y que las autoridades evalúan día a día la situación para luego tomar una decisión, motivo por el cuál ha rechazado avanzar las medidas que sucederán el cierre de bares: "No sabemos si se podrá alargar".

Ha defendido la actuación de la consellera de Salud, Alba Vergés, a quien ha dicho que admira, y ha añadido que no tiene nada que criticar, ya que, ha destacado, "al Govern le han reconocido de que se anticipaba" en muchas medidas que luego ha tomado el Estado español.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Sobre la Conferencia de Presidentes, que tendrá lugar el próximo lunes en el Senado y contará con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Tremosa ha insistido en la necesidad de asistir para defender los intereses de los catalanes y ha rechazado valorar quién tiene que hacerlo: "No se trata de quién va a hacerse la foto, sino de ser eficaces".

El conseller también ha criticado que la condena de cuatro miembros de la Mesa del Parlament por no acatar al TC y tramitar resoluciones relacionados con el proceso independentista son cosas que no pasan en Europa: "Me hubiera gustado una absolución".