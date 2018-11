Turisme de Barcelona analizará tendencias y mercados en el World Travel Market de Londres

Publicado 05/11/2018 14:44:14 CET

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consorcio Turisme de Barcelona participará esta semana en la World Travel Market de Londres a través de distintos actos y acciones de carácter promocional y de negocios que permitirán analizar las tendencias y mercados, ha informado este lunes en un comunicado.

La delegación del consorcio, encabezada por el director general, Joan Torrella, y por el subdirector, Ignasi de Delàs, acudirá a la feria anual para presentar las principales novedades de la ciudad y reforzar el posicionamiento de Barcelona en uno de los "principales mercados emisores" de Europa.

Torrella participará en la sesión 'What can we learn about Barcelona?' y a la entrega de premios World Responsible Tourism Awards, y, además, presentará la sesión 'Overtourism and place identity', que abordará aspectos como estrategias de marketing y posicionamiento de mercado.