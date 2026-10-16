Turull (Junts) dice que "algunos" presos del 1-O renunciaron a la unilateralidad por el tercer grado

El secretario general de Junts, Jordi Turull,durante la celebración del 'Alderdi Eguna', a 27 de septiembre de 2026, en Foronda, Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha explicado que un funcionario de prisiones le llevó un documento en el que le pedía renunciar expresamente a la unilateralidad para poder obtener el tercer grado, y ha dicho que "algunos" de los presos del 1-O lo firmaron.

Lo ha dicho en el podcast 'La fi de l'exili' de Vilaweb recogido por Europa Press este viernes, en el que ha rechazado revelar quién lo firmó, y ha asegurado que él se negó a hacerlo: "Yo no renunciaría a nada por poder salir de la cárcel".

Ha subrayado que le dijeron que "los otros lo habían firmado", aunque no quiere poner a todos los presos en el papel de la duda, y ha ha apuntado que una funcionaria de la prisión le dijo al día siguiente que el documento era un error y que no tenía que renunciar a nada ni para el tercer grado ni para el indulto.

PUIGDEMONT DE DIPUTADO: "NO LE DEJARÍAMOS"

Por otra parte, preguntado por el regreso de Bruselas del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Turull ha afirmado que "se ha ganado el derecho a volver cuando lo considere oportuno" y ha asegurado que comparten con él que debe ser un regreso institucional.

"Lo tiene que explicar todo él", ha dicho sobre si regresará antes o después de las elecciones generales, y ha destacado que sea lo que sea que decida, desde Junts lo respetarán.

Así, ha subrayado que "lo que sin duda es incuestionable es que es un activo político, con una visión política, con una mirada larga" que ve necesaria en Catalunya.

Sobre su renuncia al escaño como líder de la oposición en el Parlament, ha apuntado que lo que hizo Puigdemont con sus palabras en la entrevista de este jueves en 'La2Cat' es "poner en valor la dignidad de la presidencia de la Generalitat".

"Ni nosotros le dejaríamos (ejercer de diputado raso)" por el prestigio que, ha dicho, se ha ganado Puigdemont, a quien desde el partido ven como candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas.

CON FEIJÓO Y VOX "NI A LA ESQUINA"

En cuanto a las elecciones generales y los acuerdos postelectorales, ha reiterado que Junts huirá "de los extremos", por lo que ha sostenido que no apoyarán ni a un gobierno del PSOE con Frente Amplio ni del PP con Vox.

"A un Gobierno Pedro Sánchez-Ada Colau no lo votaríamos nunca. Y con un Gobierno Feijóo-Vox es que no vamos ni a la esquina, es así de claro", ha sentenciado.

Ha asegurado que, por un lado, el PP mira "hacia la extrema derecha", y por el otro, el PSOE no cumple los acuerdos alcanzados.

Por todo ello, ha concluido que si la situación lleva al bloqueo será porque "la única manera en que se ponen de acuerdo los dos grandes partidos es contra Catalunya".