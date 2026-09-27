Turull (Junts) dice que Puigdemont volverá a Catalunya "más como presidente de país" que de partido

Archivo - El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, volverá a Catalunya "más como presidente de país" que de partido, aunque ha dicho que solo el propio Puigdemont sabe como será su retorno si se le acaba aplicando la amnistía.

En una entrevista concedida a 'ElNacional.Cat' recogida por Europa Press este domingo, ha asegurado que Puigdemont se ha ganado el derecho de que se respete cualquiera de los escenarios que desee afrontar: "El presidente Puigdemont tiene la visión de dron, de tal y como está Catalunya, de como muchos de estos problemas se han abordado en Europa. Por tanto, creo que su liderazgo tiene más sentido que nunca", ha remarcado.

Turull considera que la ciudadanía valorará al expresidente como "estadista", y añade que su vuelta no tendrá relación con cambios internos que se puedan producir en el seno del partido porque, dice, Puigdemont sabe como se estructura Junts y cuál es su dinámica.

"Espero que el regreso del presidente sirva para reavivar esta autoestima para avanzar. Autocrítica ya hemos hecho para aburrir", ha apuntado.

APLICACIÓN AMNISTÍA

Sobre la aplicación de la Ley de Amnistía espera que el Tribunal Constitucional (TC) "obligue al Tribunal Supremo a cumplir la ley y a los jueces a hacer de jueces" porque, señala, en España hay jueces que hacen más de activistas políticos que de magistrados.

"Lo que tiene que quedar claro es que si el TC dice que todos los condenados deben ser amnistiados, pues se debe aplicar. Pedimos al juez Llarena que se aplique la amnistía, no que levante la orden de detención", ha dicho en referencia a la situación de Puigdemont.

En este sentido, ha expresado que esperan que la resolución sea favorable, pero advierte que si por parte del Tribunal Supremo "no hay la agilidad que debe haber" explorarán todas las vías legales dentro y fuera del Estado.

VIVIENDA

Preguntado por el decreto de vivienda que Junts negocia con el Gobierno ha defendido que "no está reñido parar los pies a los fondos buitre en defensa del pequeño propietario" que, dice, es mayoritario en Catalunya.

Ha sostenido que su partido está de acuerdo en poner freno a los fondos buitre, pero pide dar "seguridad jurídica al propietario y al inquilino", y hacerlo a través del estímulo fiscal y no de la penalización.

En este sentido, ha reclamado la desgravación del IRPF y estímulos fiscales en la adquisición de vivienda, además de aumentar el parque público de vivienda.

Sobre un acuerdo con el PSOE en este sentido ha asegurado que está en sus manos pero que ha visto "algunas declaraciones de algunos dirigentes de izquierdas y les gustaría más que no haya acuerdo".

RELACIÓN CON ALIANÇA CATALANA

Acerca de la relación de su partido con Aliança Catalana (AC) y la situación de cara a las próximas elecciones municipales ha negado que estén teniendo problemas en algunos municipios para formar sus listas ante la implantación de AC: "Lo tenemos mejor orientado que en las últimas elecciones".

Turull ha advertido que "los partidos que no llevan muy interiorizado el municipalismo son los que a la primera ráfaga de viento desaparecen".