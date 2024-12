Valls (PSC): BComú se excusa en "una terminal fantasma" para no aprobar las tasas en Barcelona

"No convirtamos una terminal fantasma que no existe en el nuevo Hard Rock para no aprobar las ordenanzas"

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha acusado este miércoles a BComú de poner como excusa "una terminal fantasma" de cruceros para no aprobar las Ordenanzas Fiscales en Barcelona.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en el Ayuntamiento, en la que ha negado que el consistorio haya propuesto una terminal de cruceros de lujo, y ha añadido que valorar positivamente un planteamiento no significa compartirlo..

También ha subrayado el compromiso del gobierno municipal de reducir de 7 a 5 las terminales en la ciudad.

LAMENTA LA GESTICULACIÓN

Valls ha acusado textualmente a la presidenta de BComú, Janet Sanz, de sacarse de la manga un supuesto desacuerdo, y ha lamentado la gesticulación y la narrativa, que cree que les puede llevar a cometer errores graves: "Dejen de poner palos a las ruedas a los gobiernos progresistas".

Ha defendido que el gobierno del PSC apuesta por la reducción de cruceros con el cierre de 2 terminales, y ha recordado que esta decisión será firme con o sin el apoyo de BComú, tanto en las Ordenanzas como en los Presupuestos, según él.

"No convirtamos una terminal fantasma que no existe en el nuevo Hard Rock para no aprobar las ordenanzas", ha dicho en una alusión velada a la decisión que tomaron los Comuns en el Parlament de no apoyar los presupuestos del anterior presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

RECTIFICAR EL ERROR

Valls ha explicado que reducir las terminales de cruceros es un compromiso del PSC que busca rectificar el error que, a su juicio, cometió la exalcaldesa Ada Colau al firmar en 2018 un convenio con el Puerto de Barcelona en el que se pactaba alcanzar las 7 terminales.

Asimismo, ha defendido que el ejecutivo municipal haya trabajado estos meses para poder hacer posible el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre los hoteles de lujo así como subir la tasa turística.