Las ventas de moda en España crecen un 1,4% en el primer semestre, según Modacc

Presentación del Barómetro de Consumo de Moda - MODACC

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consumo de moda en España ha aumentado un 1,4% entre enero y junio interanual en valor de facturación y otro 1% en volumen de prendas, en contraste con la "dinámica negativa" registrada en el mismo periodo del año anterior.

Son datos del Barómetro de Consumo de Moda elaborado por el Clúster Catalán de la Moda (Modacc) y Worldpanel by Numerator para el primer semestre del ejercicio, en el que se ha registrado un "cambio de tendencia después de un 2025 en el que el mercado había cerrado con descensos tanto en volumen como en valor", ha explicado la entidad en un comunicado este martes.

La moda de baño, impulsada por el adelanto de las altas temperaturas, es la categoría que presenta una evolución más positiva, con un incremento del 12,7% interanual en valor, mientras que la moda infantil ha registrado un alza del 1,5% interanual y "empieza a dejar atrás la tendencia contractiva que arrastraba desde 2023".

Según el director ejecutivo de Modacc, David García, la climatología y la incertidumbre geopolítica han marcado "un primer semestre de altibajos en el consumo de moda", y en el que las familias aún no han recuperado su poder adquisitivo.

García ha explicado que, en este contexto, el sector "vuelve a jugarse buena parte del resultado del año en el último trimestre, coincidiendo con las principales campañas comerciales".