Víctimas de accidentes de tráfico en Catalunya: "No sabes todo lo que se te viene encima"

Cinco víctimas y familiares relatan sus vivencias después del suceso



BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Familiares y víctimas de accidentes de tráfico en Catalunya han asegurado sentirse perdidos después del suceso: "Tú estás allí perdido y sabes que tienes que hacer muchas cosas, pero no sabes por dónde tirar. Cuando estás en el hospital no sabes todo lo que se te viene encima".

Así lo han explicado varias víctimas y familiares durante una jornada para conmemorar el primer año de funcionamiento del programa 'Invictes' de la Generalitat, el servicio de inclusión de las víctimas de tráfico heridas graves en su entorno social del que forman parte.

Sabina Pujol, madre de un joven de 19 años que sufre daño cerebral sobrevenido después de sufrir un accidente en octubre de 2022 en Salou (Tarragona), ha explicado la situación que viven en la familia desde ese día, y que tuvo que dejar de trabajar un tiempo para ayudar a su hijo.

"Ha habido cambios vitales en todos los niveles. Ojalá hubiera conocido 'Invictes' cuando pasó todo. Mi hijo estuvo en coma tres semanas y después en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Cuando estás allí no piensas en todo lo que vendrá después, te lo vas encontrando a medida que va pasando el tiempo", ha añadido.

"MIEDO" DE NO TENER UN PLAN DE FUTURO

Marina Bosch, una joven de 31 años que sufrió un accidente el 24 de diciembre de 2012, ha relatado que después del accidente su "miedo era no poder formar una familia, no encontrar pareja y no tener un plan de futuro", aunque ha explicado que actualmente tiene pareja y un niño de dos años.

Fue el 24 de diciembre de 2021 sobre las 18 horas cuando Josep Maria Esteve, de 35 años, iba en ciclomotor y se desmayó, hecho que provocó que chocara con una farola, y ha expresado la "desesperación" que sintieron él y su familia por no saber qué tenían que hacer, y ha criticado que ha empezado la rehabilitación cognitiva este año, tres años después del accidente.

"Tengo la suerte de vivir en un municipio pequeño, Bellver de Cerdanya (Lleida), y puedo agradecer a toda la gente del pueblo porque me han ayudado mucho", ha añadido, y ha agradecido la ayuda prestada desde el servicio 'Invictes'.

"CAMBIO DE VIDA"

Anna Puiggari es madre de una mujer que estuvo ingresada tres meses en el Hospital Trueta de Girona tras sufrir un accidente, y ha explicado el "cambio de vida" de su hija, que anteriormente era funcionaria de prisiones de Puig de les Basses y ahora tiene que ir acompañada a la piscina.

Otra víctima, Anna Rentero, también ha realzado el trabajo de 'Invictes', con un "equipo muy coordinado, con gran empatía y humanidad", que la han valorado dos veces en un año desde que tuvo el accidente.

"Pedí el grado de discapacidad hace un año, porque quiero trabajar de trabajadora social. La Administración me limita. Las administraciones no pueden pasar de nosotros", ha criticado, y ha pedido más presupuesto para 'Invictes', ya que quieren hacer más acompañamientos y más temas burocráticos, pero se encuentran limitados, en sus palabras.