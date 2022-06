Vilagrà plantea pruebas en Italia o Francia si Catalunya opta sola a los JJ.OO. de invierno

PSOE y ERC se reunirán la semana que viene en el Congreso para abordar la ejecución de inversiones

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha planteado que si Catalunya presenta candidatura propia para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 las pruebas para las que no tiene instalaciones se celebren en otro Estado vecino, como Francia o Italia, y ha asegurado que el Comité Olímpico Español (COE) ha sostenido conversaciones en este sentido.

"No tiene sentido que en Catalunya hiciéramos una estación de salto, o de deslizamiento, porque son disciplinas que aquí no hay tradición, no hay deportistas y no tendría sentido, pero para el resto de disciplinas podríamos tener todas las categorías", ha sostenido en una entrevista en TV3 este viernes recogida por Europa Press.

Ha reafirmado su apuesta por una candidatura conjunta con Aragón pero ha defendido que "si no es posible" ambas comunidades autónomas presenten sus respectivas propuestas y sea el Comité Olímpico Español (COE) quien decida.

La consellera ha avanzado que el presidente del COE, Alejandro Blanco, podría visitar Catalunya la semana que viene y ha insistido en que la propuesta concreta se determinará "en las próximas semanas", sin entrar a concretar si será durante el mes de junio o julio.

Según ella, las consideraciones del presidente de Aragón, Javier Lambán, son políticas y no técnicas o deportivas y ha criticado la posibilidad de separar las disciplinas deportivas por géneros en pleno siglo XXI: "Nosotros no la plateamos ni estudiaremos esta opción porque no nos parece la más idónea".

Vilagrà ha defendido que la propuesta de candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 es "una propuesta puramente deportiva, técnica" y la ha desvinculado de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno.

EJECUCIÓN DE INVERSIONES ESTATALES

La consellera ha opinado que el balance de las relaciones entre la Generalitat y el Ejecutivo estatal "de momento es un 'no conseguido'" y que no se ha dado respuesta a las exigencias de la Generalitat ante el caso Pegasus de transparencia, asunción de responsabilidades y garantías de no repetición.

Preguntada por el nivel de ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya en 2021, ha considerado que "no hay excusas que valgan porque en otros territorios a pesar de la pandemia se ha podido ejecutar mucho más porcentaje" y ha exigido al Gobierno que --textualmente-- se ponga las pilas.

Así, ha confirmado que la semana que viene hay prevista una reunión entre los grupos del PSOE y ERC en el Congreso para abordar el nivel de ejecución de inversiones del primer trimestre de 2022 y ha destacado que "la confianza aún no está restablecida".

Respecto a Junts y su propuesta de someter a votación de la militancia los resultados del primer año de gobierno, ha defendido que "la relación interna es buena y el trabajo es bueno".