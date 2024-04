Vilagrà a Puigdemont: "Quien no quiera debatir probablemente es porque no tiene las propuestas"

Opina que el suspenso de la ILP sobre la independencia era "esperable"



La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha respondido al candidato de Junts+, Carles Puigdemont, que "quien no quiera debatir probablemente es porque no tiene las propuestas para poner sobre la mesa", después de que Puigdemont no haya aceptado la petición de un cara a cara que ha hecho el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este martes en una visita al Reial Club de Tenis de Barcelona, tras ser preguntada por las palabras del expresidente de la Generalitat, que en una entrevista de Rac1 ha afirmado que entre independentistas necesitan "trabajar codo con codo" y no promover la confrontación puramente electoral.

Asimismo, Vilagrà ha reivindicado que el Govern trabaja para que "vuelvan todos los exiliados lo más pronto posible" y para que la Ley de Amnistía sea una realidad.

También ha asegurado que Aragonès ha puesto sobre la mesa los "grandes consensos de país" como el referéndum de autodeterminación y la financiación singular.

"La financiación singular, el referéndum de autodeterminación o el impulso del catalán son elementos centrales, elementos de consenso que tenemos que trabajar", ha añadido.

En relación a la decisión del Tribunal Constitucional de dejar en suspenso la iniciativa legislativa popular (ILP) por la independencia de Catalunya que había sido recurrida por el Gobierno, ha considerado que "este rechazo era esperable".

"En todo caso, el Govern de la Generalitat y el presidente Aragonès lo que tienen es un plan propio en el sentido de un referéndum acordado de autodeterminación en una vía que es jurídicamente posible", ha aclarado.