Vivienda y falta de perfiles técnicos, entre los principales retos de las pymes según Foment

El director de Estudios y Economía de Foment del Treball, Salvador Guillermo, y el presidente del Consell Territorial de la Pime, Pep Garcia - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sectorial de pymes de Foment del Treball ha situado las complicaciones en el acceso a la vivienda de los trabajadores y las "graves dificultades" para encontrar perfiles técnicos entre los principales problemas que afectan a las pequeñas y medianas empresas catalanas.

El director de Estudios y Economía de la patronal, Salvador Guillermo, y el presidente del Consell Territorial de la Pime, Pep Garcia, han presentado este martes un estudio sobre el estado de este tipo de empresas que también señala a los conflictos geopolíticos, la subida de tipos de interés con la consiguiente restricción crediticia y la erosión de los márgenes como factores de debilidad de las compañías.

En este sentido, han recomendado a las empresas que reduzcan la concentración de su actividad en los mercados afectados por las tensiones internacionales, revisen sus márgenes reales y protejan al talento.

Guillermo ha afirmado que algunas empresas están incorporando complementos salariales a los sueldos de sus trabajadores para ayudarlos en el pago de su vivienda, medida que ha considerado un "parche" para intentar paliar la crisis habitacional ante una política de vivienda de la Generalitat que ha calificado de insuficiente.

Además, la patronal ha pedido un "gran acuerdo público-privado" para revertir la situación, y ha mencionado que entre 2021 y 2025 se han creado más de 200.000 hogares y solo se han construido unas 61.000 viviendas.

"Nos encontramos con empresas que tienen trabajo, que tienen pedidos, pero que no pueden crecer porque no encuentran las personas necesarias", ha afirmado Garcia, que ha detallado que las compañías catalanas tienen cerca de 32.000 vacantes pendientes de cubrir, dos tercios de ellas en pymes según las estimaciones de la patronal.

El estudio señala que la economía catalana crece gracias a los servicios, el empleo y la demanda interna, con un incremento del PIB del 2,9% --por encima del dato del conjunto de España y del de la Unión Europea (UE)-- pero que las pymes sufren presión sobre los márgenes empresariales, hecho que afecta a su competitividad y capacidad de crecer.

Los costes laborales subieron un 6,1% interanual en el primer cuatrimestre de 2026, según ha apuntado Foment, cerca del doble de la inflación del mes de mayo, que se situó en el 3,1%.

"No podemos permitir que el dinamismo se construya sobre la fragilidad del 95% del tejido productivo", ha dicho en este sentido el presidente del Consell Territorial de la Pime, que también ha pedido que las administraciones eliminen obstáculos al crecimiento de las empresas.

La organización empresarial también ha destacado que el 96,9% de empresas exportadoras son pymes, aunque su peso por lo que se refiere a valor aportado se reduce al 41,9% y la economía catalana se mantiene en déficit comercial.

El informe, asimismo, dice que las altas de sociedades mercantiles crecieron un 11,8% acumulado entre enero y mayo, pero detecta un ecosistema empresarial más "atomizado" que el europeo, con el 95,2% de las empresas con menos de 10 trabajadores.

Además, ve en los presupuestos de la Generalitat de 2026, de cerca de 50.000 millones de euros, una oportunidad para las pymes con capacidad de licitar.