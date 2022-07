Los VTC reclaman negociar y advierten de que peligran "3.000 puestos de trabajo"

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de la filial de Cabify Prestige & Limousine, José Díaz, ha reclamado que el Govern negocie con el sector de vehículos de transporte con conductor (VTC) y ha asegurado que el decreto ley que los regula pone en peligro "3.000 puestos de trabajo" en Barcelona.

Lo ha dicho este martes en declaraciones a la prensa durante una marcha convocada por el Sindicato Libre de Transporte (SLT) en Barcelona para protestar contra la norma, que piden derogar y crear otra de nueva.

Díaz ha dicho que el decreto ley ha sido redactado por el vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, y el sindicato Élite Taxi, y ha criticado que la Generalitat "no se ha reunido con el sector".

"No nos han tenido en cuenta, no nos han llamado a negociar, no nos han avisado. Puigneró, Collboni y el taxi se lo han hecho venir bien para ir en contra de las plataformas, en contra de los trabajadores", ha subrayado.

Ha asegurado que el texto "es insostenible" y que la limitación de la longitud de los coches de 4,9 metros que contempla el texto va en contra de las normativas europeas, ya que, según él, son coches menos sostenibles, a pesar de que se obliga a los nuevos vehículos a tener las etiquetas Eco o 0.

Ha lamentado que "en el mercado no hay coches" como los que exige la norma y que las plataformas se llevarán los vehículos actuales a otras ciudades.

En este sentido, ha asegurado que habrá "una debacle total en el empleo" y ha dicho que la mayor parte de los trabajadores del sector tendrá dificultades para encontrar un nuevo trabajo.

Díaz ha intervenido en el marco de la marcha, secundada por una cincuentena de VTC y una cincuentena de personas, que ha salido desde el cruce entre las calles Mallorca y Pau Claris con destino a la plaza Sant Jaume, donde se prevé la lectura de un manifiesto.