Vueling presentará su estrategia de IA en el 4YFN con un estand propio

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Vueling prevé presentar su estrategia en Inteligencia Artificial (IA) con un estand propio en el 4YFN - Mobile World Congress 2024, que se celebrará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona entre el 26 y el 29 de febrero.

Contará con el estand que ha desarrollado junto al Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya con motivo de su 20 aniversario, llamado 'El Cielo de Vueling', que muestra las trayectorias de sus vuelos, informa la compañía en un comunicado de este martes.

Asimismo, el director de IT de Vueling, Javier Álvarez, participará en la mesa redonda 'Beyond ChatGPT: The future of generative IA in business' ('Más allá de CHATGPT: El futuro de la IA generativa en los negocios'), el martes 27 de febrero a las 16.15 horas en el Stage A del Hall 6.

Y el chief transformation officer de la aerolínea, Heather Figallo, compartirá "experiencias personales, retos y lecciones aprendidas en su camino hacia la alta dirección" junto con otros profesionales.

Bajo el nombre 'The journey to the C Suite' ('El viaje hacia la C Suite'), se celebrará el miércoles 28 de febrero a las 9.40 horas en el MWC Debate Stage, ubicado en el Hall 6.