Winnie Byanyima (ONUSida) en la UPF: Las normas actuales "no sirven" ante los retos globales

De Nadal (UPF) reivindica la universidad como "un espacio único, de encuentro y necesario"

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La directora ejecutiva de ONUSida y secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, Winnie Byanyima, ha considerado que "las normas actuales no sirven para afrontar los retos globales" y llama a la comunidad internacional a cambiarlas, durante la inauguración del curso 2024-2025 de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) este jueves.

"Guerras, destrucción, armas, pandemias, derechos humanos cada vez más debilitados, la emergencia climática... son retos globales que es urgente afrontar y hay que hacerlo de manera global", ha dicho en su intervención, informa la UPF en un comunicado.

Además, ha interpelado directamente a los estudiantes y les ha querido dar esperanza: "Vosotros escogéis dónde os situáis, si en un mundo que no respeta las normas o al lado de la lucha por la igualdad, por un mundo mejor, más seguro y lleno de esperanza".

Byanyima, que es un "líder global" por su trabajo para erradicar la desigualdad, ha sido la encargada de inaugurar el curso de la UPF con la lección inaugural 'From charity to solidarity: Reshaping global cooperation for the 21st century'.

También ha centrado buena parte de su discurso a hablar del VIH para recordar que continúa presente y que se debe garantizar el acceso a la medicación a precios asequibles: "La pandemia del VIH no es solo un problema de salud, es un problema de desigualdad".

La rectora de la UPF, Laia de Nadal, ha destacado la figura de Winnie Byanyima y le ha agradecido que haya aceptado la invitación para inaugurar el curso: "Una persona con un liderazgo absoluto, que ha apostado por la diplomacia y el diálogo como herramienta para transformar el mundo".

Ha reivindicado la universidad como "un espacio único, de encuentro y necesario" y defiende que contribuye a la generación de conocimiento.

De Nadal también ha lamentado la situación actual en la Franja de Gaza y ha hecho un llamamiento a "parar la matanza indiscriminada de población civil" y que la comunidades internacional vele por alcanzar un acuerdo de paz.