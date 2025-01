Xevi Bayona, Glassner y Wolters transformarán el Mies van der Rohe de Barcelona con intervenciones

BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona se transformará este 2025 con las intervenciones de Xevi Bayona, Anne Glassner y Marit Wolters, así como Regina Saura y Rita Roqueta, informa la Fundació en un comunicado este jueves tras una rueda de prensa.

Durante 2025, el programa de intervenciones artísticas "seguirá siendo un eje fundamental, generando nuevas perspectivas en torno a la arquitectura", y el espacio también acogerá una propuesta de la Galería Il·lacions.

Acogerá 'La padrina i les pertinences de la domesticitat' de Xevi Bayona; 'Lost Limits' de Anne Glassner y Marit Wolters, en el marco del Barcelona Gallery Weekend, y 'Diàlegs amb la Natura' de Regina Saura y Rita Roqueta, coincidiendo con la Biennal del Paisatge.

La Fundació también contará con la exposición 'Anna Bofill Levi. La arquitectura como contra canto (1977-1996)' y la charla inaugural de la arquitecta en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (Etsab), además de la publicación 'Lilly Reich in Barcelona' de Laura Martínez de Guereñu.

Se incluye también la pieza de danza 'La Caída o el gran altre: el mur d'ònix daurat' de LA LLAVE SAL, y presentaciones de publicaciones destacadas a lo largo del año, como 'Mies in his own words' de Vittorio Pizzigoni y Michelangelo Sabatino, y 'The Edith Farnsworth House' de Sabatino.

La Fundació afirma que 2024 ha sido un año "récord", con cerca de 108.000 visitantes al Pabellón, a las actividades culturales que ha acogido y a las intervenciones que lo han transformado, y que también ha contado con más de 140.000 visitantes en sus exposiciones alrededor del mundo.