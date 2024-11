Ximo Puig cree que se deben "asumir responsabilidades políticas" por la gestión de la DANA

Considera "imposible" que Pradas no conociera el sistema de alertas

BARCELONA, 11 Nov. (BARCELONA) -

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha considerado este lunes que "hay que dar muchas explicaciones y asumir responsabilidades políticas" por la gestión de la DANA en Valencia.

Lo ha dicho en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press en la que ha pedido un "nuevo impulso" porque en las actuales condiciones no se puede dar respuesta a la recuperación, en sus palabras.

Preguntado por si este nuevo impulso pasa por la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, Puig, que actualmente es embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no ha valorado esta posibilidad, pero ha pedido "no seguir como si nada hubiera pasado".

Ha explicado que envió un mensaje de solidaridad a Mazón de forma inmediata, aunque ha preferido no valorar la actuación del presidente durante las primeras horas de la emergencia: "No me corresponde juzgar lo que ha hecho el actual gobierno, ni por mi posición ni por mi estado de ánimo", ha añadido.

UNIDAD VALENCIANA DE EMERGENCIAS

Puig ha reivindicado la actuación de su ejecutivo en lo que califica como una "modernización de la respuesta a la emergencia" con la puesta en marcha del sistema de alarmas ES-Alert tras el temporal que gestionó la Generalitat Valenciana en 2019.

"Fue una gran prioridad. Desde el primer momento dimos una gran importancia a la lucha contra las emergencias porque es evidente que la emergencia climática es una realidad", ha afirmado.

El expresidente ha considerado "imposible" que la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, no conociera el sistema.

PROTESTAS

Ante las protestas contra la visita del Rey Felipe VI y los incidentes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Paiporta (Valencia), Puig ha dicho que ve "lógica" la indignación de los valencianos.

A su vez, ha lamentado los disturbios y ha criticado a los que quieren aprovecharse de la situación: "Por mucha razón que tengas, generar violencia no es la respuesta", ha manifestado.

"Lo entiendo, pero me dolió mucho, también ver el Palau de la Generalitat ensuciado, porque las instituciones están por encima de los dirigentes de cada momento", ha dicho.