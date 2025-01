La Asamblea de Ceuta aprueba la propuesta sobre la aduana comercial de El Tarajal que Vivas expondrá el jueves a Albares

Archivo - El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (c), durante un pleno de la Asamblea en una imagen de archivo

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (c), durante un pleno de la Asamblea

CEUTA 20 Ene. (EUROPA PRESS)

Veintiuno de los veintitrés diputados de la Asamblea de Ceuta han votado a favor de respaldar la propuesta firmada por el presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP) sobre la aduana comercial de El Tarajal y las claves en las que debe sustentarse el futuro económico de Ceuta. El contenido del acuerdo será transmitido por Vivas al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la reunión que mantendrán este jueves.

El documento negociado este lunes, aprobado con el apoyo del PSOE, Vox y el partido localista MDyC, es el adoptado por la Mesa del Diálogo Social en la sesión celebrada el miércoles 15 de enero, un día antes de que Marruecos rechazara la entrada en su territorio de un camión procedente de Ceuta, en un intento de apertura de la aduana que contó con la presencia de la delegada del Gobierno.

La consejera de Hacienda, Transformación Económica y Transición Digital, Kissy Chandiramani, ha desgranado durante el pleno extraordinario de este lunes los aspectos clave de la propuesta, que presenta la apertura de la aduana comercial como un "hito histórico".

"Debe ser convencional, tanto en expediciones comerciales como en régimen de viajeros. Las condiciones deben ser transparentes y conocidas por todos", ha expresado la consejera, para después matizar que la aduana no debe ser la solución para el futuro económico de Ceuta. Chandiramani ha insistido en el lema del Gobierno local: "Más España, más Europa".

Los pilares del futuro económico de la ciudad, según el documento elaborado por el Ejecutivo del Partido Popular, son la culminación del proyecto de conexión eléctrica, la modernización y mejora del Régimen Económico y Fiscal especial, el apoyo al Puerto o solicitar la adhesión de Ceuta a la Unión Aduanera.

Otros de los puntos clave se basan en instaurar mecanismos para que el transporte aéreo y marítimo sea más barato, conseguir una Ley del Suelo actualizada, mejorar las instalaciones relacionadas con el Turismo, el Comercio y la Cultura, culminar el Plan de Vivienda y fomentar el apoyo a las Pymes y autónomos.

APOYO DEL PSOE

El Grupo Parlamentario Socialista de Ceuta ha respaldado el documento destacando "el espíritu del acuerdo" alcanzado en la Mesa de Diálogo Social para lograr "entre todos" una ciudad próspera. "El diálogo, la búsqueda de puntos de encuentro y el entendimiento es el camino. El único camino. Y la mejor prueba la tenemos en los trabajos para la apertura de la aduana comercial", ha expresado su portavoz, Sebastián Guerrero.

El socialista ha puesto en valor que la apertura de la aduana esté cerca pese a que "hace apenas tres años era inimaginable". "Y, aunque algunos parece que les pesa, esto lo ha hecho un Gobierno socialista, demostrando que la diplomacia, aunque no se venda tan bien en redes sociales como la confrontación, sí da frutos", ha continuado.

Guerrero se ha referido a los "intentos fallidos" de apertura de la aduana, sucedidos el 8 de enero y el día 16 (horas después de que un camión cruzara con éxito a Marruecos desde Melilla). "No podemos olvidar que las dificultades técnicas son un reto que se va a superar en una ciudad que jamás contó con aduana comercial", ha explicado.

Según el portavoz, si en Melilla el cruce fue exitoso se debe a que ya contaron "durante décadas" con una aduana comercial, lo cual les otorga "mayor facilidad a la hora de completar esta primera fase de apertura en la que estamos inmersos".

Guerrero se ha dirigido al Gobierno de la Ciudad para insistir en que "saben que pueden contar con el PSOE de Ceuta si el realmente objetivo es el bien común y el camino es la unidad y el diálogo, y no son solo palabras".

VOX: "MÁS EUROPA Y MENOS MARRUECOS"

Mientras el PSOE se ha mantenido en el discurso de la "unidad" y el "acuerdo", Vox y el partido localista MDyC han sido críticos con el Gobierno pese a votar afirmativamente. "Más España, más Europa y menos Marruecos", ha pedido el portavoz de Vox, Juan Sergio Redondo.

La consejera de Hacienda le ha respondido manifestando que "hay que seguir intentándolo". "Espero que no se cumpla ese discurso derrotista de que no se abrirá la aduana. Abrirla no supone que claudiquemos, sino normalizar las buenas relaciones de vecindad", le ha dicho.

También ha sido crítica en su exposición la líder del MDyC, Fatima Hamed, que se ha mostrado molesta con las palabras de la consejera sobre la supuesta falta de "crítica constructiva" ante un acontecimiento que supone "oportunidades" para Ceuta.

"Usted confunde crítica constructiva con elogio. Confunde también la lealtad institucional. Los intereses de esta ciudad deben estar por encima de cualquier partido. Lealtad no es sinónimo de silencio y falta de transparencia", le ha afeado Hamed en relación con la falta de información acerca de la aduana.

El más crítico sobre el acuerdo fijado entre la Ciudad, los agentes económicos y sindicatos sobre la apertura de la aduana comercial ha sido el portavoz del partido local de izquierdas, Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa.

Mustafa ha asemejado el lema "Más España, más Europa" con "más transferencias" y "más bonificaciones" para favorecer los intereses del Gobierno local y de los empresarios en detrimento, según el diputado, de las condiciones de los trabajadores.

Mustafa ha reprochado al Gobierno local que hable en estos momentos de vivienda "cuando el tema está de moda", pero "haya invertido cero euros" desde que el PP está en el poder, hace más de dos décadas.