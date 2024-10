Bendodo dice que Sánchez está "acorralado" por la corrupción que "rodea a su partido, su gobierno y su entorno familiar"

El 'número tres' del PP nacional ha afirmado que "el inmigrante que llega de forma irregular a España debe ser expulsado"

MELILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, ha manifestado este viernes que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, está "acorralado" por la corrupción que "rodea a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar". Así lo ha declarado durante una visita a Melilla acompañado por el secretario general de los populares de Málaga, José Ramón Carmona.

En su intervención ante la prensa, junto al presidente del PP de Melilla, Juan José Imbroda, Elías Bendodo ha señalado que "el fiscal general del Estado también es el ministro número 23 implicado en casos de corrupción", en referencia a la imputación de Álvaro García Ortiz por una presunta revelación de secretos.

El "número tres" de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que "es muy difícil mirar para otro lado" ante la situación actual del Gobierno y ha criticado la falta de independencia del fiscal general, quien, según él, "debería ser un perfil profesional y no alguien al servicio del partido".

Bendodo ha expuesto que "Sánchez no puede decirnos que no sabía nada" sobre la corrupción, citando al ex ministro y secretario de Organización del PSOE nacional José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García Izaguirre y el actual secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como actores principales de la trama. Ha afirmado que "Sánchez era el número uno de la banda" y que "la corrupción ha golpeado de lleno a la democracia en España".

El coordinador del PP ha enfatizado que "nunca en la historia de nuestro país un presidente del gobierno y un ministro de justicia habían salido en tromba para atacar la decisión del Tribunal Supremo por la imputación del fiscal general del Estado". Ha subrayado que "es urgente" que el fiscal general dé un paso atrás por el buen nombre de las instituciones.

EXPULSIÓN DE INMIGRANTES

En cuanto a la política migratoria, Bendodo ha criticado que Sánchez no se ocupa de la crisis migratoria debido a sus problemas internos, según sus palabras. Ha afirmado que "los grandes problemas de nuestro país no se están ocupando" y ha acusado al presidente de culpar a las comunidades autónomas del Partido Popular en lugar de asumir la responsabilidad.

El coordinador del PP ha expuesto que "nuestro país siempre ha sido un país de inmigrantes" y ha defendido un modelo de inmigración "regular, legal y ordenada". Ha afirmado que "el inmigrante que llega de forma irregular a España debe ser expulsado" y ha criticado la falta de acción del Gobierno ante la crisis migratoria en Canarias y Ceuta con los menores no acompañados.

Bendodo, que ha participado igualmente en una concentración de la Asociación Contra el Cáncer en Melilla con motivo del "Día Internacional del Cáncer de Mama", ha indicado que el Partido Popular no solo se dedica a criticar, sino que también propone soluciones. Ha mencionado que han registrado una proposición de ley de conciliación que busca mejorar la situación de las familias en España. "La conciliación ahora es uno de los temas que más preocupa a los hombres y mujeres de nuestro país", ha afirmado.

Además, ha destacado que el PP está trabajando en un plan de vivienda que incluye avales para jóvenes y medidas de protección para alquilar inmuebles. "Vamos a ampliar hasta 26 semanas los permisos de familias monoparentales", ha añadido, enfatizando que el PP es el partido de la familia.

Por último, Elías Bendodo ha acusado al Gobierno PSOE-Sumar de haber "abandonado a los 88.000 melillenses" porque sostiene que "cuando uno está intentando taponar las heridas que tiene en varios frentes con la corrupción, no le puede dedicar ni un minuto a la gestión".