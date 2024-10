Imbroda pide que las fiestas musulmanas "sean festivas" en Melilla y niega que sustituyan al Día de la Hispanidad

MELILLA, (EUROPA PRESS)

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha defendido que la pascua grande de los musulmanes y la del fin del Ramadán sean festivos en el calendario laboral de la ciudad española del Norte de África de 2025 al subrayar que Melilla "es una ciudad compleja" y que es "justo" que los españoles de confesión religiosa musulmana "celebren sus fiestas".

En rueda de prensa, Imbroda ha rechazado que se pueda polemizar esta decisión de su Gobierno por haber escogido el festivo del Día de la Hispanidad aprovechando que cae en domingo y el Día San José, que "lleva años sin celebrarse en Melilla", para incluir en el calendario laboral las dos festividades islámicas.

El presidente melillense ha advertido, ante algunas voces que le han reprochado esta decisión en redes sociales, que "a español no me gana nadie", al tiempo que ha asegurado que la unidad de España en Melilla "se hace integrando y no desintegrando" porque "todos somos españoles". "No es cierto, no se ha sustituido esta festividad". Así se ha expresado el presidente de la Ciudad respecto a la información "tendenciosa y manipulada" sobre la eliminación del 12 de octubre.

Imbroda ha reiterado que hay dos fechas "por antonomasia" en el calendario festivo de la ciudad, el 12 de octubre (Día de la Hispanidad) y el 17 de septiembre (el aniversario de la españolidad de Melilla), "que este año 2024 se han celebrado y se seguirán celebrando siempre".

El presidente de la Ciudad ha lamentado que haya quienes quieren "hacer daño a la ciudad" diciendo que se va a sustituir el Día de la Hispanidad por una fiesta musulmana porque, según ha destacado, se caería una "falta gravísima de desinformación" que solo serviría para "intoxicar".

En este contexto, Imbroda ha recalcado que Melilla seguirá celebrando el Día de la Hispanidad "como hacemos todos los años" y que únicamente se ha aprovechado que en 2025 cae en domingo para incluir un día festivo añadido en el calendario del próximo año.

También ha apuntado que la festividad de San José sólo se celebra en Murcia y Valencia, y en Melilla no se festeja desde hace años, "aunque ese día sí se recuerda oficialmente el Levantamiento del Sitio de 1775 y se ha recuperado la orden de Acción de Gracias de Carlos III".

El calendario laboral de Melilla de 2025 ha incluido como festivos el Eid Fitr (pascua final del mes de ayuno del Ramadán) el 31 de marzo y el Eid Al Adha (pascua del Sacrificio) el 6 de junio, al tratarse de las dos festividades más importantes de la comunidad musulmana melillense, que supone la mitad de la población de la localidad española del norte de África.