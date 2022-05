Jucil pide más de 500 guardias civiles adicionales en Ceuta y Melilla para reabrir sus fronteras de forma segura

CEUTA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Jucil, asociación profesional mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, Ernesto Vilariño, ha lamentado este lunes en Ceuta que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha incumplido "todos" los compromisos que asumió tras la crisis migratoria de hace un año y que la frontera del Tarajal se reabrirá esta medianoche "sin los efectivos que serían necesarios para garantizar la seguridad en la ciudad" y la impermeabilización del vallado.

"A día de hoy ni hay efectivos suficientes ni las instalaciones son adecuadas para avalancha de vehículos y personas que se prevé", ha resumido.

"La inminente reapertura del paso puede provocar un caos, situaciones delicadas y algún tipo de altercado porque solamente entre dos y cuatro guardias civiles estarán encargados de controlar el tránsito más de 20.000 personas y 3.000 vehículos", ha alertado Vilariño en declaraciones a los medios remitiéndose a las cifras de trasiego diarias que se estimaban antes del cierre de marzo de 2020.

Jucil ha elaborado un informe que ya ha entregado a la Dirección General de la Guardia Civil y que este lunes prevé remitir también a la Delegación del Gobierno y al Ejecutivo local en el que cifra en "unos 200" efectivos adicionales los que harían falta para "garantizar la seguridad ciudadana" en Ceuta.

Además, cifra "entre 60 y 70" los agentes de unidades especializadas como la Usecic que harían falta para vigilar en condiciones adecuadas el vallado fronterizo "con preparación y material suficiente para poder hacer frente a posibles avalanchas de inmigrantes". "Melilla tiene el mismo problema y precisaría lo mismo", ha referido.

También reclama "cámaras de identificación facial y de matrículas" para el paso del Tarajal, donde solicita la habilitación "de carriles específicos para personas y vehículos en función de si tienen o no visado para circular para el espacio Schengen".

Desde la medianoche de este lunes y hasta el 31 de mayo solamente podrán cruzar el paso desde Marruecos a Ceuta los nacionales y residentes en la Unión Europea, así como las personas con autorización para moverse por toda España y el resto del país. Solamente a final de mes tendrán autorización para circular por el Tarajal los trabajadores transfronterizos con Tarjeta de Identificación de Extranjeros o un visado especial exclusivo para las ciudades autónomas.

"Desde mi punto de vista la frontera no se debería reabrir así, pues las obras en la frontera del Tarajal continúan, no hay los guardias civiles suficientes y las instalaciones disponibles no son acordes con el volumen que se prevé recibir de personas y automóviles", ha insistido Vilariño.