Melilla pide la dimisión de la delegada del Gobierno "por no informarle" sobre una hipotética reapertura de la aduana

MELILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha solicitado la dimisión de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh (PSOE), por no informarle, como "primera autoridad de la ciudad" que es, acerca de las novedades sobre "una próxima reapertura" de la aduana comercial con Marruecos, acordada por Pedro Sánchez con el ejecutivo magrebí tras su giro histórico en la postura española sobre la soberanía del Sáhara Occidental.

En declaraciones a los periodistas, Juan José Imbroda ha manifestado que "es una inconveniencia total que la delegada del Gobierno salga a llamar a un par de señores (en referencia a empresarios melillenses) y no llame a los que tiene que llamar, que son a los responsables públicos de la ciudad elegidos por los melillenses, los que tienen la responsabilidad y la confianza de todos los melillenses, que es el Gobierno de la Ciudad Autónoma, que es el que tiene que estar en contacto para saber qué va a pasar".

Imbroda ha añadido que "esto no tiene sentido, es infumable". Ha enfatizado la necesidad de un contacto claro entre la delegada y el Gobierno de la Ciudad Autónoma para conocer los planes futuros sobre la aduana comercial.

Sobre una posible reapertura de la aduana comercial, cerrada unilateralmente por Marruecos el 1 de agosto de 2018, Imbroda ha afirmado que "no aceptamos para nada lo que no sea el 'statu quo' que había antes". Ha insistido en que "las aduanas tienen que ser abiertas cien por cien" y que no se debe permitir que Marruecos imponga condiciones sobre los productos que se pueden comercializar.

527 AÑOS DE ESPAÑOLIDAD

El presidente melillense ha declarado que "si no, que no la abran, para nada", argumentando que esto representaría una pérdida de "soberanía política y económica" para España y su estatus como miembro de la Unión Europea.

El presidente ha criticado que se plantee una reapertura gradual de la aduana "con un camión, quizás diario o a la semana", considerándolo "una burla fenomenal". Ha instado al Gobierno nacional a reflexionar sobre la situación y ha reiterado que "son motivos suficientes para que la señora delegada del Gobierno dimitiera".

Imbroda ha enfatizado que "Marruecos va a lo que va", pero ha dejado claro que "lo importante es que España vaya a lo que tiene que ir". Ha reclamado que el Gobierno nacional "se ponga las pilas" y que "si piensan en España, piensan en Melilla".

La primera autoridad melillense ha recordado que Melilla lleva 527 años de españolidad, subrayando que "de qué estamos hablando". Ha instado a que se priorice el apoyo a Melilla en las decisiones del gobierno nacional, dejando claro que "lo que haga Marruecos me trae al pairo".

CRÍTICAS A LA GESTIÓN ECONÓMICA

Juan José Imbroda ha reclamado que "el Gobierno nacional lo que tiene que buscar son salidas económicas sólidas, estables y consolidadas para Melilla".

Ha criticado la falta de acción del Gobierno español, señalando que "parece mentira que no hayan movido un dedo para poder mover la economía de la ciudad".

El presidente ha resaltado que Melilla necesita el "apoyo total" del Gobierno de España. Ha mencionado que la ciudad se encuentra "a la cola en el PIB" y ha exigido que los ciudadanos tengan "las mismas posibilidades y derechos" que en otras ciudades españolas como Badajoz, Logroño o Barcelona.

Imbroda ha calificado de "sangrante" el hecho de que la tasa de desempleo en Melilla sea del 28%, según la EPA. Ha afirmado que "la economía nacional es responsabilidad del Gobierno nacional y nos están abandonando totalmente".