Militantes del PSOE de Ceuta se reúnen para exigir el cese de la Gestora y la elección de un nuevo secretario general

CEUTA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casi medio centenar de militantes del PSOE de Ceuta se han reunido este lunes para denunciar la "situación crítica" que vive el partido, que desde la dimisión de su secretario general, en abril de este año, se encuentra dirigido por una Gestora. Los socialistas han exigido la disolución del órgano y la celebración de un Congreso Regional Extraordinario para elegir a la nueva dirección.

Sin la presencia de integrantes de la Gestora del partido, los militantes han convocado este lunes a la prensa en la Biblioteca Pública ‘Miguel Ángel Blanco’ para, alrededor de las 19,00 horas, proceder a la lectura de un manifiesto en el que han acusado a los actuales dirigentes de querer retrasar "lo máximo posible" la elección de un nuevo secretario general.

Han recordado que este mismo lunes se cumplen 90 días desde la constitución de la Gestora del PSOE de Ceuta, presidida por Melchor León y engendrada con "un objetivo principal": la celebración de unas Primarias. "Nuestros Estatutos, aprobados en el 40 Congreso (Artículo 6 punto 1c y punto 2c y d), establecen que su duración no debería exceder más allá de dicho plazo, 90 días. A fecha actual no tenemos ninguna noticia encaminada para tal cometido", han subrayado.

"No podemos ni debemos seguir siendo testigos silenciosos de todo lo que está pasando en nuestro partido", han expresado los militantes, encabezados por el exasesor de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Pablo Núñez, quien ha informado de que se postulará como candidato a la Secretaría General de los socialistas ceutíes.

Los militantes han solicitado "aclaraciones sobre el papel de la Gestora", ya que, según han denunciado, ha tomado decisiones que "difieren" con lo que se establece en los Estatutos del partido. Han relatado que el pasado 10 de junio, en el seno de una Asamblea socialista, exigieron conocer "el censo actualizado" de la federación, "que debe estar disponible para quien quiera participar en la renovación orgánica", pero han lamentado no haber recibido respuesta.

UN "PARTIDO IRRECONOCIBLE"

Los casi 40 asistentes han denunciado que desde la salida del anterior secretario general, Juan Gutiérrez, han tenido que contemplar "con gran preocupación" la "expulsión de militantes" o "la pérdida de dos escaños en el Grupo Parlamentario Socialista, pasando a ser, de facto, la tercera fuerza política en Ceuta en número de escaños".

Se han referido a la expulsión de los dos diputados socialistas Navil Rahal y Fidda Mustafa días después de que ambos rompieran la disciplina de voto en una sesión plenaria. Rahal y Mustafa votaron a favor de la aprobación de una modificación de crédito, aunque el resto de su partido había consensuado la abstención, lo cual provocó que la Gestora les solicitara la entrega de sus actas de diputados.

También han arremetido contra la Gestora por el "despido de trabajadores y trabajadoras sin más motivo que el capricho personal, así como de un número de asesores". Han criticado los "ceses de miembros de consejos de administración de sociedades y organismos" efectuados, según estos, "sin atenerse a la lógica".

Han reconstruido la escena repetida durante los dos últimos plenos en la Asamblea de Ceuta, a los que acudió en solitario el portavoz del grupo, Sebastián Guerrero. "En definitiva, una serie de graves cuestiones que nos han llevado a una situación complicada, difícil de remontar, y que nos convierte en un partido irreconocible, carente de objetivos, de proyecto político y que como militantes tenemos la obligación de revertir", han lamentado.

Los militantes han concluido aclarando que no pretenden "fomentar una crisis", pero han reiterado la situación "crítica" de su partido actualmente, frente al "PSOE participativo" que demandan. "Ante eso venimos a trabajar, a ofrecer y a aunar. No rompemos nada, no queremos enfrentamientos; ofrecemos diálogo, compromiso y trabajo", han resaltado.