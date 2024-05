Piden la nulidad de actuaciones en la prisión de una diputada de CPM al detectar presunta "falsedad de atestado"

MELILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la exconsejera de Hacienda y actual diputada de Coalición por Melilla (CPM), Dunia Almansouri Umpiérrez, ha solicitado a la Audiencia Provincial la nulidad de su prisión preventiva "por contratos que no ha firmado", argumentando "falsedad en el expediente policial" y "errores jurídicos graves". Pide su liberación, según el recurso al que ha tenido acceso Europa Press.

El letrado Rachid Mohamed Hammú ha presentado ante la Audiencia Provincial un "incidente excepcional de nulidad de actuaciones" por vulneración de sus derechos fundamentales, al mantenerla en prisión sin fianza, y pide que se acuerde declarar la nulidad de tal resolución "con retroacción de las actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior al dictado de la resolución combatida, acordando la vista solicitada, o en su caso, dictando un nuevo auto acogiendo los argumentos expuestos en el presente escrito, acuerde su libertad provisional".

En el recurso, el letrado subraya que "doña Dunia Almansouri no ha adjudicado ni participado en adjudicación de ningún contrato, y eso no es algo controvertido, pues consta fáctica, y jurídicamente acreditado".

Asimismo, añade que "la información policial adolece, no solo de parcialidad e incluso falsedad, sino de lo que podemos considerar errores jurídicos graves, de los que la Ilma. Sala (de la Audiencia Provincial) no puede ser ajena: podemos concluir que ninguno de los contratos sobre los que se ha fundamentado el mantenimiento de la prisión provisional de mi patrocinada fueron adjudicados por ella, resultando así que el auto de esta Ilma. Sala se cimenta sobre lo que no son sino falsedades, en atención a la información que obra en los autos" ha resaltado la defensa de la parlamentaria cepemista.

Según destaca en la solicitud de la nulidad de actuaciones, el abogado de Almansouri ha subrayado que "desde el primer momento, tanto el Ilmo. Juzgado de Instrucción como esta Ilma. Sala (en referencia a la Audiencia Provincial) han tomado como verdad apodíctica el contenido de los atestados policiales, resultando ahora que, en lo que a mi representada atañe, la información incorporada resulta radicalmente falsa".

Rachid Mohamed Hammú ha dejado patente en su recurso que "centrándonos, pues, en lo que parece la piedra angular del razonamiento indiciariamente incriminatorio de esta Ilma. Sala, hemos de analizar la existencia de los contratos menores que, presumiblemente, habría otorgado. Aunque -prosigue el abogado en su recurso- señala el auto que el atestado policial refiere cinco contratos, en el auto de prisión, de 5 de marzo de 2.024, se refieren concretamente cuatro".

Este dato, que sostiene su acusación de "falsedad", ha llevado al abogado de Dunia Almansouri a interponer ante la Audiencia Provincial "incidente excepcional de nulidad de actuaciones por vulneración de derechos fundamentales" y reclama "su libertad".