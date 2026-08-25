PP Melilla califica de "deleznables" las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla y pide medidas en la frontera

Pleno de la Asamblea de Melilla. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Melilla ha rechazado "por deleznables, inaceptables y carentes de todo fundamento" las declaraciones del ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, que cuestionan la soberanía española sobre ambas ciudades "así como cualquier actuación que dialécticamente o por la vía de los hechos pretenda cuestionar o menoscabar la soberanía nacional y la integridad territorial de España", como las manifestaciones realizadas anoche por el ministro Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, estas últimas pronunciadas ante el rey Mohamed VI durante un acto por el aniversario del nacimiento del profeta Mahoma desarrollado en el Palacio Real de Rabat.

Así lo recoge el contenido de la moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, aprobada este martes en la Comisión de Presidencia "en apoyo a Ceuta, en defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla y para exigir al Gobierno de España la adopción de medidas extraordinarias ante los graves acontecimientos producidos en Ceuta" y que se debatirá próximamente en sesión plenaria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea melillense, que dirige el presidente melillense, Juan José Imbroda.

El documento, propuesto a todos los grupos políticos que conforman el parlamento local (Coalición por Melilla, PSOE, Vox y Grupo Mixto), defiende "reconocer y reafirmar solemnemente la inquebrantable pertenencia de Ceuta y Melilla a España, sustentada en la historia el Derecho, nuestro orden constitucional y democrático y, de manera inequívoca, en la voluntad libre y manifiesta de sus ciudadanos".

Entre los acuerdos planteados, la Asamblea de Melilla expresaría su "firme apoyo, solidaridad y cercanía" con Ceuta, sus instituciones y sus ciudadanos ante los recientes acontecimientos, así como su compromiso con la defensa de su seguridad, convivencia, derechos y libertades.

El PP reclama al Gobierno de España que despliegue y mantenga en Ceuta "todos los recursos, medios y capacidades del Estado" que sean necesarios hasta recuperar plenamente la normalidad, la seguridad y el orden público y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

DEVOLUCIONES "INMEDIATAS"

Asimismo, insta al Ejecutivo central a identificar a todas las personas que hayan accedido irregularmente a territorio español durante los acontecimientos registrados en Ceuta y a ejecutar "con carácter inmediato" el retorno a Marruecos de quienes no tengan derecho a permanecer en España, mediante los procedimientos individualizados establecidos legalmente y utilizando los mecanismos de cooperación bilateral y europea.

La iniciativa reclama también que el Gobierno central ejerza sus competencias en materia de control de fronteras, inmigración, seguridad y relaciones internacionales, evitando trasladar a la Ciudad Autónoma de Ceuta responsabilidades que corresponden al Estado.

La moción pide igualmente al Gobierno de España que exija a Marruecos el cumplimiento efectivo de sus compromisos de cooperación en materia de control fronterizo, lucha contra la inmigración irregular y readmisión y retorno de sus nacionales y de aquellas personas cuya devolución proceda legalmente.

El PP melillense plantea además reforzar de manera "permanente" la protección y vigilancia de las fronteras de Ceuta y Melilla mediante los recursos humanos, materiales, tecnológicos y operativos necesarios para prevenir nuevos episodios de entrada irregular masiva.

Uno de los puntos de la propuesta reclama al Ejecutivo que impulse ante las instituciones de la Unión Europea la implantación de una presencia permanente y estable de Frontex en Ceuta y Melilla, con personal especializado, medios técnicos y recursos operativos adaptados a las características de ambas fronteras y en coordinación con las autoridades españolas.

La moción incluye también un reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local, los servicios de emergencia y los empleados públicos que han intervenido en Ceuta, así como a quienes prestaron servicio en Melilla durante los últimos episodios de presión migratoria en la frontera.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD

El texto concluye con una declaración solemne de la "indiscutible soberanía española" sobre Ceuta y Melilla, a las que define como parte inseparable de España, de su integridad territorial y de su "proyecto común como Nación".

El PP considera que la defensa de ambas ciudades constituye una responsabilidad "irrenunciable" del Gobierno de España y del conjunto de las instituciones del Estado.

La moción será trasladada, una vez aprobada en Pleno, a la Presidencia del Gobierno, los ministerios del Interior, Asuntos Exteriores e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las Presidencias del Congreso y el Senado y la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Finalmente, la iniciativa incorpora un llamamiento "a la unidad de todos los melillenses y ceutíes" para defender conjuntamente "nuestra dignidad, nuestra seguridad, nuestra integridad territorial y nuestro carácter de ciudades españolas y europeas".