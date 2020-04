El presidente de Melilla rechaza que algunas comunidades pidan relajar el confinamiento por el coronavirus

MELILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), ha rechazado solicitar al Gobierno relajar el confinamiento en Melilla pese a contar con la menor tasa de mortalidad de España y acusa a las autonomías como que sí lo han solicitado de "apresurarse" porque en esta cuestión "prefiero pasarme a quedarme corto".

A pregunta de los periodistas, dado que la ciudad lleva además más de una semana sin ningún paciente en la UCI por Covid-19 y los test en la Residencia de Mayores de Melilla han dado todos negativos, De Castro ha pedido prudencia a la hora de pensar en la posibilidad de que Melilla pueda empezar antes con el final del confinamiento, "por las consecuencias negativas futuras" que podría tener la medida en materia sanitaria. "En este tema prefiero pasarme a quedarme corto", ha admitido De Castro.

El presidente melillense, que participó el domingo en la Conferencia de Presidentes, ha admitido que no sólo no solicita reducir las medidas de confinamiento en Melilla, sino que además no le parece bien que lo hayan hecho varias comunidades. "Hay algunas comunidades autónomas que quieren apresurarse", ha dicho.

Eduardo de Castro ha querido subrayar que en el caso de Melilla "podría resultar un hándicap" esta relajación en las medidas de encierro "al tener menos inmunidad que otros territorios", donde se han dado más casos de Covid-19 y "podrían estar mejor preparadas para un otro brote ahora o en el próximo otoño".

Eduardo de Castro, en la sexta reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos con Pedro Sánchez y varios ministros, que se realiza cada domingo por la crisis del coronavirus, ha respaldado, como el resto de mandatarios, la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo así coma la relajación del confinamiento para los niños.

61 POSITIVOS ACTIVOS Y NINGUNO EN UCI

Por último y según los resultados conocidos anoche de las muestras remitidas al Instituto de Salud Carlos III, en Melilla no se han detectado nuevos positivos. Además, dos personas se han curado. Según los test de anticuerpos realizados en la ciudad, se han detectado dos nuevos casos, "los cuales eran casos posibles que ahora han sido confirmados" ha señalado la Ciudad, detallando que "se contagiaron hace al menos tres semanas y ya se han curado".

En estos momentos los datos actuales de Melilla son los siguientes: Nuevos positivos hoy: 2; Positivos acumulados: 109; En hospital en el día de hoy: 10; En UCI en el día de hoy: 0; Fallecidos en el día de hoy: 0: Fallecidos acumulados: 2: Nuevos curados hoy: 2: Curados acumulados: 46; Personas que tienen COVID-19 activo en el día de hoy: 61. Por otro lado, en el día de hoy, las sumas totales de test realizados son las siguientes: Test PCR: 889 y Test rápidos: 526.