Riduan Moh (en el centro de la imagen) cabeza de lista del PSOE de Mellilla al Congreso y Lucía Rubio y Manuel García candidatos al Senado - PSOE

MELILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la Asamblea de Melilla y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Riduan Moh, encabezará la candidatura del PSOE de Melilla al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Riduan Moh, hermano de la delegada del Gobierno en Melilla y secretaria general del PSOE local, Sabrina Moh, ha sido elegido por la Comisión Ejecutiva Regional como número uno de la lista socialista a la Cámara Baja después de que concurrir en las pasadas generales del 23 de julio de 2023 como aspirante al Senado.

A través de un comunicado de prensa, la candidatura de Riduan Moh se apoya en "su experiencia parlamentaria y en el conocimiento de las necesidades de la ciudad, adquiridos durante su labor como diputado en la Asamblea y portavoz del grupo socialista".

La formación ha señalado que estas candidaturas "combinan experiencia institucional y nuevas perspectivas", con el objetivo de "defender los intereses de Melilla ante las Cortes Generales e incorporar nuevas ideas al proyecto político socialista".

En este sentido, el PSOE ha asegurado que la renovación de sus listas "no se limita a la incorporación de nuevos nombres, sino que responde a la voluntad de sumar esfuerzos, reforzar su conexión con la sociedad y seguir trabajando por los derechos y las oportunidades de la ciudadanía melillense".

En 2023 la número uno al Congreso de los Diputados fue María José Lenferding mientras Concha López y Riduan Moh lo fueron al Senado. El objetivo del PSOE melillense es desbancar al PP, que lleva hace veinte años, concretamente desde 1996, ganando ininterrumpidamente los tres parlamentarios nacionales en juego por la circunscripción de Melilla en cada cita de las Elecciones Generales: un diputado y dos senadores.

SENADO

En cuanto a la Cámara Alta, los socialistas melillenses concurrirán en solitario con Lucía Rubio y Manuel García como candidatos socialistas, según ha informado este viernes el partido en un comunicado.

Lucía Rubio es la actual secretaria general de Juventudes Socialistas de Melilla (JSME) y se marca como objetivo trasladar a las instituciones "las preocupaciones de las nuevas generaciones". Entre los principales retos que plantea su candidatura figuran "el acceso a la vivienda, el empleo y la educación".

El PSOE regional ha destacado la importancia de dar mayor protagonismo a los jóvenes en la toma de decisiones políticas y considera que la juventud debe desempeñar un papel fundamental en la transformación social y en la creación de nuevas oportunidades.

El segundo aspirante socialista a la Cámara Alta será Manuel García, secretario de Educación de la Comisión Ejecutiva Regional del PSME-PSOE. Su candidatura, según la formación, representa también una apuesta por la renovación y la incorporación de nuevos perfiles a la política local.

Su vinculación con el ámbito educativo sirve al partido para reivindicar la educación pública como una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer el progreso social.

Con estas tres candidaturas, que tendrán que ser ratificadas por la Comisión Ejecutiva Federal, el PSOE de Melilla quiere concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre "con el compromiso declarado de reforzar la representación de la ciudad en las Cortes Generales y defender sus intereses en las instituciones del Estado".