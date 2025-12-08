Adara Molinero se despide de los realities y apuesta por una vida más estable junto a su pareja, Vicente Romero

Archivo - Adara Molinero acude a revisión médica junto a su novio, Vicente Romero - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 8 Dic. (CHANCE) -

Adara Molinero ha anunciado entre lágrimas que se retira definitivamente del mundo de los realities, poniendo fin a una etapa en la que se convirtió en una de las grandes protagonistas de este tipo de formatos en España. La ganadora de 'GH VIP 7' y participante de 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars' ha explicado en un vídeo que siente que ha llegado el momento de cerrar ciclo, que psicológica y físicamente "no puede más" y que ya no soportaría volver a pasar por el aislamiento y la presión de un reality. Aun así, reconoce todo lo que la televisión le ha dado y deja claro que quiere tomar "otro camino" y centrarse en proyectos que le resulten más compatibles con su bienestar.

Esta decisión llega en un momento muy dulce en lo personal, ya que la influencer está muy feliz junto a su pareja, el futbolista canario Vicente Romero, con quien mantiene una relación que se ha ido consolidando pese a la distancia. Tras su paso por 'Supervivientes All Stars', su reencuentro dejó imágenes de una pareja muy unida y enamorada, con besos, abrazos y gestos constantes de complicidad después de más de cincuenta días separados, tanto en revisiones médicas como en salidas tranquilas en las que se les veía relajados y reforzados como pareja.

Poco a poco, Vicente se ha ido integrando en el entorno más íntimo de la madrileña, compartiendo momentos con su hijo Martín y proyectando una vida más estable y familiar, lejos del ritmo extremo que marcan los realities. Aunque ella no ha dicho de forma explícita que su relación sea la causa de la retirada, el contexto apunta a que busca una etapa más serena, centrada en su faceta de influencer, en su maternidad y en una historia de amor que avanza con paso firme.

De algún modo, 'Supervivientes All Stars' se convierte así en su última gran aventura de este tipo y en el punto de inflexión desde el que decide priorizar una vida más tranquila y estable, lejos de los concursos que la lanzaron a la fama pero que también le han pasado factura a nivel emocional y físico.