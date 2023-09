Ágatha Ruiz de la Prada lo deja claro: "No he invitado a Carmen Lomana a mi desfile"

MADRID, 14 Sep. (CHANCE) -

Ágatha Ruiz de la Prada ha acudido un año más a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2023 con todo su equipo, pero lo cierto es que se ha mostrado algo molesta con la impuntualidad de la organización por el retraso que llevaban en los desfiles, ya que el suyo era el último y al final se iba a ver afectada por ello.

"Voy a hacer un desfile divertidísimo y maravilloso" nos confesaba con toda la ilusión y, además, nos aseguraba que a pesar de la gran trayectoria que tiene en las pasarelas "tengo gusanillo, sobre todo que... qué pena, pero ¿por qué? hay que ser puntuales, es por respeto a todos".

En cuanto a qué veremos en este desfile, Ágatha nos ha desvelado que "es una colección como muy homenaje a África, que está muy de moda" y que se encontraba "con mucha ilusión" a pesar del plantón que ha tenido de un personaje de lo más relevante... sin embargo, tira de sentido del humor para decirnos que "mi invitado estrella es el Turronero, que creo que no ha ido nunca a un desfile, igual no viene... pero no voy a decir nada".

Lo que sí que ha querido dejar claro es que no ha invitado a Carmen Lomana a su desfile después de todos los enfrentamientos públicos que tuvo hace unos meses con ella: "No, no la he invitado"... Eso sí, Ágatha nos confesaba haber vivido "un verano un poco de ir y venir, pero me ha encantado Mallorca y el año que viene me voy a ir cuatro meses de vacaciones".

