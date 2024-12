Aitana arrasa con su look 'dominatrix' en su reaparición tras los rumores de reconciliación con Miguel Bernardeau

MADRID, 11 Dic. (CHANCE) -

Aitana vuelve a estar en el punto de mira por su vida amorosa después de su mediática ruptura con Sebastián Yatra el pasado julio. Y es que tras protagonizar un 'affaire' de verano con el modelo Biel Juste en Ibiza, todo apunta a que podría haber retomado su relación con Miguel Bernardeau dos años después de emprender caminos separados.

Tras coincidir en Valencia colaborando en las labores de ayuda en los municipios más afectados por la DANA, la cantante de 'Las babys' y el protagonista de 'El Zorro' podrían haberse reconciliado, y los rumores son cada vez más insistentes después de haber sido pillados disfrutando de una cena en un conocido restaurante uruguayo de Madrid en la no habrían dejado de compartir gestos de cariño y carantoñas.

Una reconciliación sobre la que Aitana ha guardado silencio en su reaparición este martes en la capital en la segunda gala benéfica del programa Equal de Spotify para recaudar fondos a favor de las mujeres en la música. Un evento muy especial en el que la triunfita ha hecho una reivindicación para acabar con el machismo en la industria musical, y en el que ha acaparado todas las miradas con un impactante look estilo 'dominatrix'.

Fiel a su estilo sexy y provocativo, la ex de Yatra ha lucido un arriesgado y ajustadísimo diseño de cuero negro con correas repleto de aberturas a lo largo de abdomen y piernas, con tirante ancho y escotazo, presumiendo de su espectacular figura. Un vestido no apto para cualquier tipo de cuerpo con el que ha dejado a más de uno sin respiración, y que ha combinado con stilettos de taconazo en color blanco y los labios en un tono oscurísimo rozando el negro.

Un evento en el que Aitana ha aprovechado para desmentir los rumores de enfrentamiento con Lola Índigo por los conciertos que ambas darán en el Estadio Santiago Bernabéu en 2025, revelando que su compañera en 'OT' es una de las artistas que más ha escuchado este año: "Jimena Amarillo me encanta, luego Sabrina Carpenter, me he obsesionado este año muchísimo, Taylor Swift siempre me sale en la lista. Es verdad que yo escucho mucho también música en inglés, entonces, bueno, pero a nivel así como más, Lola Índigo por supuesto también, que además saca unos temazos, siempre lo ha hecho, pero es que este año me han encantado todos los temazos" ha asegurado.

Centrada en la grabación de nuevas canciones de las que espera poner contarnos más detalles muy pronto, la catalana nos ha contado que se tomará un pequeño descanso esta Navidad para disfrutar en familia después de un año especialmente intensa. "Mi Navidad estará llena de música, pero igual este año me voy a Barcelona con mi familia, a casa de mis padres, así que mi casa este año va a estar más tranquilita" desvela, apuntando entre risas que 'Mi burrito sabanero' de David Bisbal será uno de sus grandes hits estas fiestas. "David es el mejor. Le admiro tanto... Somos vecinos, nos queremos muchísimo, quiero muchísimo a su familia y acordaros de lo que os digo, 'El burrito sabanero' se va a posicionar número uno en España" ha exclamado. ¡Dale al play y no te lo pierdas!