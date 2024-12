Alejandra Osborne responde a Gabriela Guillen tras asegurar que Bertín no tiene relación con su hijo por su "entorno"

MADRID, 20 Dic. (CHANCE) -

Hace una semana Gabriela Guillén se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' para dar su entrevista más complicada. A corazón abierto, la ex de Bertín Osborne relataba que había sido una niña abusada y maltratada, que sufrió abuso sexual por parte de su 'tío' -el hermano de la pareja de su madre- cuando tenía 8 años en su Paraguay natal. Un durísimo episodio que la traumatizó y por el que intentó quitarse la vida hasta en cinco ocasiones, como admitió sin poder contener las lágrimas.

Pero también habló sobre el cantante, que conocía su situación y que aun así la dejó "tirada" cuando se enteró de que estaba embarazada. Como ha revelado, su relación a día de hoy es "nula" y todavía no conoce a su hijo, que en unos días cumplirá un año. "Está a tiempo, ojalá lo conocierta y realmente lo sintiera, pero tendrá que dar él el paso" ha dejado claro.

Una entrevista en la que Gabriela no ha dudado en señalar directamente al entorno cercano del presentador como el 'culpable' de que dudase de la paternidad del pequeño: "Si desde un principio hubiéramos hablado como dos personas adultas, lo hubiéramos solucionado entre nosotros. Y no involucrar terceras personas que solamente tiraban maldad hacia mi, y calumnias y mentiras. Se ha dejado comer la oreja por su entorno muy cercano del que no voy a decir el nombre por respeto" confesaba.

Unas declaraciones que han puesto el foco en las hijas del cantante, Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, y en su exmujer, Fabiola Martínez, y a las que ahora ha reaccionado rotundamente la primogénita de Bertín.

En primer lugar, y aunque asegura no haber visto la entrevista de Gabriela, Alejandra le ha mostrado su apoyo tras hacer público que sufrió abusos y que fue una niña maltratada. "Sobre ese tema me parece horrible, la verdad. Es un tema que me parece un horror. Pero no te puedo decir nada porque es que no lo he visto y no sé nada" ha apuntado, revelando que su padre no le ha contado nada sobre la dura infancia de la paraguaya: "Eso no creo que sea una cosa para que mi padre vaya hablando por ahí. Lo sabes, ¿no? Y en familia tampoco. Es una cosa de ella y cada uno se lo cuenta a quien quiere y hace lo que le venga mejor para sentirse mejor y para sanarse por dentro. Yo no tengo ni idea del tema" ha sentenciado.

Muy discreta, la hija mayor de Bertín prefiere "no entrar" en las declaraciones de la esteticien asegurando que para ella fue mucho más duro que no quisiese saber nada de su embarazo después de haberle contado lo que había vivido en su infancia. "En realidad se han hablado cosas, y entre ellos realmente ellos saben lo que pasó ahí. Y yo no tengo ni idea" ha reconocido, confesando que tampoco sabe si el cantante dará el paso de conocer a su hijo esta Navidad.

Más contundente se ha mostrado cuando le hemos preguntado si Gabriela se refiere a ella o a sus hermanas como las 'culpable' de que su padre todavía no conozca al niño. Y mostrando su extrañeza porque alguien del entorno cercano del artista haya "malmetido" ha dejado claro, sin contener una risa, que no tiene nada que ver en este tema: "Yo siempre he dicho lo mismo. mi padre hará lo que quiera cuando él quiera, nos contará lo que quiera cuando él quiera, y no sé, yo nunca he dicho que no vaya a conocerlo. Siempre he dicho que lo que me dicte el corazón cuando sea el momento, y ya está" ha zanjado.

¿Dará ella el paso de conocer a su hermanito? Como confiesa, "mi padre no nos va a prohibir nada nunca en la vida. Este tema la verdad es que no lo hablamos mucho, entonces yo no sé qué va a pasar". "Si pasa, fues fenomenal" concluye, afirmando que apoyará a Bertín si finalmente decide tener relación con Gabriela y el pequeño.

Por último, Alejandra ha quitado hierro a que la primera palabra del bebé haya sido 'papá' como ha contado la paraguaya, asegurando que no tiene nada que ver con una señal del destino para que su padre conozca por fin al niño. "Yo creo que todos los niños dicen papá primero, y las madres nos da algo. A mí me ha pasado también, o sea que...os hacéis unas historias en la cabeza. De verdad, os inventáis unas movidas que es alucinante. Anda ya, es más fácil para los niños decir papá que mamá. Y punto. A mí me ha pasado y me molestó muchísimo tengo que decirlo, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias" ha concluido. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!