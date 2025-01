Alejandra Rubio se pronuncia, de un modo que no deja lugar a dudas, al veto de Mar Flores a Terelu Campos

MADRID, 31 Ene. (CHANCE) -

El pasado lunes Alejandra Rubio zanjaba en 'Vamos a ver' las especulaciones sobre la (nula) relación que su madre, Terelu Campos, tiene con la madre de su novio Carlo Costanzia, Mar Flores. Y, reconociendo que todavía no han coincidido a pesar de que ambas pasan mucho tiempo en su casa desde que nació su hijo Carlo Jr. hace casi dos meses, aseguraba que la relación entre las 'consuegras' es "buena".

Algo que ha negado rotundamente Belén Esteban, que por fuentes cercanas a la modelo ha revelado en 'Ni que fuéramos... Shhh' que Mar habría "exigido" a su hijo no coincidir con la hermana de Carmen Borrego. "Estoy muy cercana a alguien muy cercano a Mar Flores. Esta persona me dice que Mar solo ha puesto una condición a su hijo Carlo. Esa condición es que no se encuentre con Terelu Campos en ningún momento", ha relatado.

Una información a la que Alejandra ha reaccionado con una sonrisa irónica y un resoplido, aunque ha preferido no confirmar ni desmentir a la ex de Jesulín de Ubrique. "Bufff, nada que decir gracias" ha afirmado a su llegada a su casa.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre el complicado momento que vive Anabel Pantoja ante la investigación judicial de la que están siendo objeto su novio David Rodríguez y ella por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que presentaba la pequeña cuando fue ingresada en el hospital Materno Infantil de Las Palmas el pasado 11 de enero.

A pesar de que ambas están en contacto desde que fueron mamás con apenas dos semanas de diferencia, y Alejandra ha confesado que la sobrina de Isabel Pantoja se ha portado muy bien con ella y ha estado muy pendiente en todo momento, en esta ocasión ha evitado salir en su defensa y ha guardado silencio sobre si ha podido hablar con ella para mostrarle su apoyo. El momento, ¡en el siguiente vídeo!