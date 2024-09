Alexia Rivas y su novio Alejandro hacen oficial su relación en la MBFW de Madrid

MADRID, 12 Sep. (CHANCE) -

Alexia Rivas era hace dos semanas portada de la revista 'Diez Minutos' por su nuevo noviazgo con un joven gallego. Los dos tortolitos eran pillados por las calles de Madrid y ahora, ya han aparecido juntos en la MBFWMadrid 2024.

Ha sido la colaboradora de televisión quién, dando naturalidad a su relación, atendía a los medios junto a Alejandro: "Él me acompaña en mis cosas del día a día y obviamente él me acompaña, cómo no iba a venir".

Algo nervioso, pero de lo más entusiasmado con su historia de amor, el joven nos comentaba que está "muy bien" con Alexia porque "ella me lo hace muy fácil todo, estamos todo el día juntos, vivo aquí desde hace dos días juntos y muy bien".

Les hemos preguntado cómo surgió el amor y, entre bromas, Alejandro nos desvelaba que "estuve yo picando piedra mogollón de tiempo"... pero nada más lejos de la realidad, ya que la periodista explicaba que "teníamos amigas en común, hace ya un tiempo me escribió y a partir de ahí empezamos a coincidir más, a salir juntos y felicidad".

A pesar de la brevedad de su relación, ambos van en serio y cuando se les ha preguntado por el matrimonio, Alejandro bromeaba con que "se lo pido cada día", pero luego aclaraba que "paso a paso" porque todavía "no estamos viviendo juntos".

Por último, Alexia dejaba claro que aunque "podemos pasar todo el tiempo del mundo juntos" al final es bueno que "cada uno tengamos nuestra casa, somos jóvenes, acabamos de empezar, llevamos cinco meses, con tranquilidad, naturalidad y calma".