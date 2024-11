Alma Bollo se desentiende del altercado de Isa Pantoja con su hermano: "Yo tenía 11 años, responsabilidades ninguna"

MADRID, 10 Nov. (CHANCE) -

El testimonio de Isa Pantoja en televisión y las informaciones que salieron después sobre algunos altercados que vivió con su hermano y, supuestamente, con su primo Manuel Cortés Bollo han revolucionado el panorama mediático.

Alma Bollo atendía a la prensa este sábado y aseguraba que "es un tema que a mí no me pertenece", dejando claro que "cuando se cuenta lo que pasa, que lo cuenta ella, dice tener 16 años, por lo tanto yo tengo 11, así que responsabilidades yo no tengo ninguna".

La influencer confirmaba que no tiene actualmente relación con Isa, aunque "le deseo lo mejor pero sin más"... y es que tras su paso por 'Supervivientes' y las discusiones que ambas tuvieron en Honduras les pasó factura hasta el punto de romper todos los vínculos.

La hija de Raquel Bollo aprovechaba las cámaras para mandarle un mensaje a Anabel Pantoja, a quien le desea "toda la felicidad del mundo, que su parto sea, como se dice, una hora cortita, que disfrute mucho de su niña, que viva mucho los momentos que tenga porque pasa súper rápido".

En cuanto lo sucedido en Valencia, la influencer lamentaba no haber podido ir a ayudar personalmente, y aplaudía la actitud de los jóvenes: "Tenemos esta facilidad a la hora de poder movernos, de no depender de un trabajo fijo, y al final tenemos más facilidad en el poder ir, venir y ayudar. Pero bueno, a la vista está que estamos siendo todo un ejemplo, la verdad".

Por último, Alma desvelaba que el bautizó de su bebé "lo hacemos en diciembre", una celebración que "llevábamos tiempo preparándolo, pensando, pidiendo fechas y ahora estamos un poquito más parados con todo esto que está pasando".