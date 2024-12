Álvaro Muñoz Escassi se rinde ante Sheila Casas y habla sin tapujos de la relación de Hiba Abouk y Antonio Revilla

MADRID, 28 Dic. (CHANCE) -

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas han sido una de las parejas sorpresa de 2024. Aunque hasta ahora no habían confirmado públicamente que su relación fuera más allá de la amistad, el jinete y la hermana de Mario Casas protagonizaron una emotiva escena en directo durante el programa TardeAr en la nochebuena, donde dejaron claro que su vínculo es mucho más cercano.

En un momento inesperado, Escassi sorprendió a Sheila y a todos los presentes al hacerle una pregunta en vivo. "Te había prometido que cuando Sheila y yo fuéramos novios, serías la primera en enterarte", comenzó diciendo, dirigiéndose a la presentadora Ana Rosa. Acto seguido, el jinete se arrodilló y, en un gesto romántico, le preguntó a Sheila si quería ser su novia. Sin pensarlo, ella aceptó con una sonrisa y un beso en la mejilla, confirmando así su relación de manera oficial.

Días después, Álvaro Muñoz Escassi se ha rendido en elogios públicamente hacia su nueva pareja: "Ella es impresionantemente espectacular en todos los sentidos", ha afirmado, mostrando su admiración y cariño por su novia. Aunque el jinete no ha desvelado si tiene planes de proponerle matrimonio en este nuevo año, no dejó de hacer comentarios misteriosos sobre el tema. "¿Cómo? Uno doble. No es lo mismo, ¿eh? Es que es por ganar tiempo, tú sabes. Como soy muy mayor, para ir adelantando cosas, ¿sabes?", ha bromeado, dejando abierta la posibilidad de un futuro compromiso.

Además, ha aprovechado para expresar su apoyo y cariño hacia una de las personas con la que más se le ha relacionado los últimos meses, Hiba Abouk, quien actualmente mantiene una relación pública con Antonio Revilla. "Pues, me alegro muchísimo, la verdad. Hacen una pareja maravillosa y la quiero, la quiero muchísimo a Hiba", ha comentado, destacando la conexión que tiene con ellos.

Sin embargo, cuando se le ha preguntado sobre su relación con María José Suárez, Escassi ha preferido no hablar del tema y esquivó las preguntas al respecto, manteniendo su postura privada sobre ese aspecto de su vida.