Ana Herminia explica la dura situación que viven sus padres en Venezuela: "No tienen luz ni agua"

Ana Herminia explica la dura situación que viven sus padres en Venezuela - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Ene. (CHANCE) -

La familia de Ana Herminia vive en Venezuela, un país que atraviesa una situación crítica en medio de la reciente captura de Nicolás Maduro. Desde España, la venezolana ha relatado cómo la falta de servicios básicos y la precariedad en las comunicaciones han afectado profundamente a sus seres queridos.

La nuera de Bárbara Rey ha explicado entre lágrimas que sus padres "no tienen luz, no tienen agua, por supuesto no pueden ver lo que está pasando. Toda mi familia se ha volcado en que nosotros estábamos grabando todo porque ni siquiera hay buen internet; somos los que estamos fuera los que podemos informarles".

La noticia sobre la captura de Maduro la ha recibido con incredulidad. "Cuando he despertado le he dicho a Ángel: no me lo creo, no creo que esto esté sucediendo, porque siempre tenemos la esperanza de que todo va a pasar, de que vamos a estar bien, de que vamos a poder volver", ha contado. También ha confesado que su mayor preocupación ha sido el colapso del sistema sanitario: "Me preocupa cómo están los hospitales, porque si esto va a más, no va a haber recursos. Espero que llegue la ayuda humanitaria y puedan asistir a todos mis paisanos".

Por su parte, Ángel Cristo Jr. ha revelado que han pasado las Navidades junto a su hija, centrados en la familia y el crecimiento personal. "Estamos los cuatro y nada, en terapia, trabajando en sanar y en el libro", ha afirmado.

Además, el hijo de Bárbara Rey ha dado un nuevo paso hacia la reconciliación familiar al pedirle a su exmujer que facilite el contacto de su hija con su abuela y su tía. "Se lo he pedido hace mucho tiempo, no es la primera vez, pero recientemente lo he vuelto a hacer", ha señalado.

En cuanto a la opinión de su madre sobre las ventas de sus memorias y las teorías en torno a una supuesta "mano negra", Ángel ha preferido mantener la prudencia. "He preferido no opinar, porque a estas alturas todo el mundo lo sabe todo. Lo de la 'mano negra' me suena a La que se avecina, a Estela Reynolds. Podría dar muchos motivos por los que creo que quizá el libro no ha funcionado, pero prefiero dejarlo en el aire, porque no lo sabemos", ha concluido.