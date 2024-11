Ana Peleteiro revela cómo fue su primer encuentro con doña Letizia: "Me cuidó muchísimo"

MADRID, 25 Nov. (CHANCE) -

Feliz por el momento personal que está viviendo en su vida, Ana Peleteiro ha revelado ante los micrófonos de Europa Press cuales son sus planes para las próximas Navidades en las que pasará la mayor parte de su tiempo en familia, junto a su pareja Benjamin Campaoré y los cinco hijos con los que comparten su día a día. "Nosotros que tenemos cinco, familia numerosísima, casa llena, como decía siempre mi abuela y eso es felicidad" reconocía la deportista en la fiesta organizada por GHD.

Tras su paso por los Juegos Olímpicos de París en los que la pudimos ver muy cercana y cariñosa con la reina Letizia, Ana explicaba cómo fue su primer encuentro con ella cuando recibió el premio Princesa de Asturias siendo muy jovencita. "Cuando Madrid estaba de candidata para Madrid 2020 el Comité Olímpico me llevó a Buenos Aires a la candidatura. Pasamos mucho tiempo con los Reyes, eran Príncipes aún y son personas, sobre todo Letizia, Felipe también es encantador, muy cercanos, me sorprendió mucho la cercanía y el cariño" reconocía Peleteiro sobre la primera vez que tuvo la oportunidad de estar junto a los ahora Reyes de España. "Como yo soy gallega y ella asturiana, me cuidó mucho, yo era menor de edad, siempre se han portado muy bien conmigo, siempre que la veo mucho respeto, como tiene que ser, muy normal la relación" añadía con especial cariño hacia doña Letizia.

Consciente de la gran presión que viven en su día a día y el trabajo que hay detrás de cada una de sus apariciones públicas, Ana recordaba: "El día que me dieron el Premio cumplía 18 años y lo primero que me dijo fue feliz cumpleaños. Obviamente tiene un gabinete gigantesco que se lo prepara todo, pero son muy profesionales, lo hacen para que no se note, yo de aquella no sabía nada de este mundo y me sorprendió muchísimo". Además, Ana también recordaba una anécdota que le llamó mucho la atención en su encuentro con la reina Sofía en esos mismos premios: "Me felicitó también la reina, Sofía. No sé si me quedé más en shock por su acento, no sabía muy bien de dónde era, no era griego, yo compito con griegas y hablan muy bruto, como el español, no se entiende, pero suena parecido. No sé, me sorprendió que tuviese tantísimo acento después de tantos años aquí".