Anuar Beno, palabras de amor hacia Isa Pantoja: "Ahora su familia somos nosotros, que la amamos"

MADRID, 21 Nov. (CHANCE) -

Anuar Beno ha acudido este jueves a la premiere de la película 'Heretic' y ha hablado por primera vez del embarazo de su cuñada, Isa Pantoja. Una noticia que la recibió con una inmensa alegría debido a la gran unión que tiene con su hermano y con ella.

"A mí me encantan los niños, llevaba mucho tiempo esperando a que se diera, estoy súper contento, sé que voy a ser el tito favorito porque le voy a consentir", ha confesado. Muy ilusionado, se ha mojado ante las cámaras y ha desvelado que "prefiero que sea chica porque nosotros somos tres barones".

Además, ha contado cómo se enteró de la buena nueva: "Me lo dijo mi hermano a través de una videollamada con Isa, con una tranquilidad y una parsimonia, me quedé en shock porque me hace mucha ilusión".

Anuar también ha hablado de la confesión que hizo Isa hace unos días sobre su suegra, la primera persona que se dio cuenta de que podía estar embarazada y es que todo ocurrió porque "se le antojó un dulce que ella no suele tomar y mi madre le dijo '¿tú estás embarazada?' y ella todavía no lo sabía".

Más discreto, el hermano de Asraf no ha querido entrar en comentar el duro testimonio que ha ofrecido su cuñada estos días sobre su infancia y simplemente ha asegurado que "en su presente está teniendo todo lo que no ha podido tener, un marido que le ama, un segundo hijo junto a Albertito y su familia, que somos nosotros, que la amamos también".

Por último, ha aclarado que aunque se haya dicho que sus padres no tienen buena relación con ella, "la quieren igual que si fuera una hija", eso sí, alejados del foco mediático.