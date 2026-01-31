Así ha reaccionado Paola Olmedo al abandono de Carmen Borrego

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Paola Olmedo Camina Por La Calle Sin Mascarilla Mostrando Su Nuevo Rostro, A 24 De Marzo De 2025, En Madrid (España). Antonio Gutiérrez / Europa Press - ANTONIO GUTIÉRREZ / EUROPA PRES - Archivo

MADRID, 31 Ene. (CHANCE) -

De rodillas para pedir perdón le puso Jorge Javier Vázquez el jueves a Carmen Borrego tras su abandono de 'GH Dúo'. Y sólo era el principio de la ristra de críticas que ha venido desde que la colaboradora decidió que no iba a continuar más su encierro en el reality más famoso de la televisión a nivel mundial, donde había tocado fondo, totalmente "fuera de control". "Cuando le dices a tus compañeros 'me dais asco', lo único que te queda es arrancarle la cabeza a alguno", explicaba Carmen en directo al presentador sobre los motivos de su 'tocata y fuga'.

"Ha sido muy decepcionante", así comenzaba calificando al día siguiente Joaquín Prat el concurso de su compañera en el programa vespertino que presenta. "Han hecho las pruebas y no se han molestado en conocer a los demás, en hacer tramas ni en nada", continuaba haciendo referencia al dúo formado por Borrego y Belén Rodríguez. Pero iba más allá: "Se llama aburguesamiento. Carmen sabe que sale y tiene otras oportunidades y no tiene tanta necesidad como otros para partirse el cobre". Sin embargo, su hijo ponía el contrapunto a la opinión del presentador: "Tiene más trayectoria que los demás y está más de vuelta que de ida. Cumple 60 años dentro de nada y está más cerca de la jubilación".

Pero ¿y su exnuera? ¿Qué opina Paola? A pesar de la separación de José María Almoguera, el discurso entre ambas siempre ha estado lleno de buenas palabras, tienen muy presente el papel que desempeñan en la vida de la persona que tienen en común y han sido ínfimas las ocasiones en las que han tenido una palabra más alta que la otra. Aunque ahora la relación entre Almoguera y la esteticista no atraviesa su mejor momento, quizá el paso de Carmen Borrego por 'GH Dúo' se vea influido por este desencuentro entre las partes.