Bárbara Rey, a corazón abierto. De su salud mental a la verdad de su demanda a su hijo Ángel Cristo

MADRID, 29 Nov. (CHANCE) -

Tras convertirse en noticia por su supuesto paso por quirófano para someterse a varios retoques estéticos buscando rejuvenecer su rostro, y dejando claro que no se ha hecho un lifting ni una blefaroplastia como se ha dicho, Bárbara Rey ha reaparecido radiante en la inauguración de un restaurante italiano, Cabiria, en Madrid.

Alejada de los focos desde hace varios semanas, y a pesar de que no están siendo momentos fáciles ni para ella ni para hija Sofía Cristo por el fallecimiento este jueves de una de las perritas de la DJ -Adelita, que llevaba a su lado 14 años-, la vedette ha presumido una vez más de su fuerza y, cual Ave Fénix, ha respondido a todas las polémicas que la rodean.

Además de asegurar que no va a "perder" su tiempo en personas que no quieren estar con ella, refiriéndose a Ángel Cristo y a Ana Herminia, Bárbara ha querido aclarar una información que se ha dado en numerosos medios de comunicación en los últimos meses y que, ha zanjado, no es cierta.

Y es que a pesar de que se apuntó que estaría planteándose querellarse contra su hijo y pedirle pena de prisión por la filtración de sus imágenes y sus audios privados con el Rey Juan Carlos, la artista ha revelado que "la demanda siempre fue civil". "Penal era algo que estaba en mi mente si lo haría o no, pero no lo hago por él evidentemente" ha reconocido, admitiendo que a pesar de que no tienen relación, no quiere ver a Ángel en la cárcel.

A corazón abierto, Bárbara ha revelado que su 'tabla de salvación' en los duros momentos que ha vivido este 2024 ha sido ir a terapia: "Lo que tiene que cambiar para estar bien es el coco. Yo pedí ayuda porque he tenido momentos como para necesitar ayuda. Y luego, con esa ayuda y con mi cabeza que Dios me ha dado, gracias a Dios, porque si Dios no me ayudara, no estaría así". "Los consejos que me da mi psicóloga son transmitidos por Dios. Pues adelante, fuerza. Y que yo como persona valgo mucho y ella me conoce muy bien porque me desahogo con ella, hablo. Y sabe la verdad. Sabe la verdad" ha confesado, dejando en el aire si en algún momento contará a todo el mundo "esa verdad". "Eso vamos a dejarlo para otra entrevista" ha zanjado, insinuando que tarde o temprano responderá a su hijo Ángel.

¿Qué le pide a 2025? Irónica, la vedette ha reconocido que "ya viendo como terminó el otro puedo imaginar y esperar cualquier cosa, pero estoy convencida de que siempre a mí me viene algo mejor. Lo tengo comprobado a lo largo de mi vida. Lo que me da miedo es lo malo que le viene a los que me hacen daño. Eso sí" ha advertido.

Un año nuevo en el que no descarta volver a los escenarios: "El día de mañana es muy posible que yo vuelva al teatro, pero entonces volveré con algo por mí. Bueno, es que cuando yo hablo de teatro, pues lo mismo puede ser una comedia, que puede ser algo musical, que puede ser un monólogo, que puede ser... Depende, lo que me pida el cuerpo y con lo que me sienta mejor.