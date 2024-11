Bárbara Rey se echa atrás y no se querellará penalmente contra su hijo Ángel Cristo

MADRID, 20 Nov. (CHANCE) -

Nuevo movimiento de Bárbara Rey en la guerra judicial que mantiene contra su hijo Ángel Cristo Jr. por las duras declaraciones que ha hecho sobre ella en diferentes entrevistas en el último año, y por la filtración de sus fotografías íntimas y sus audios privados con el Rey Juan Carlos a diferentes medios de comunicación.

Después de salir a la luz que la vedette ha tomado medidas legales para poder ejercer como abuela y tener derecho a ver a su nieta a pesar de la nula relación que tiene con su hijo, hay una importante novedad de última hora. Y es que finalmente ha dedicido no querellarse por lo penal contra el joven, y su demanda será tan solo por la vía civil.

Así lo ha contado Isabel Rábago en 'Vamos a ver', asegurando que aunque en un principio estaba "muy cabreada" con Ángel, "consultó con varios despachos de abogados penalistas y todos le daban la misma opinión" -que lo que había hecho su hijo era un delito de "revelación de secretos de libro"- la decisión estaba en su mano.

Y después de mucho meditarlo, y teniendo en cuenta que el marido de Ana Herminia Illa podría enfrentarse a una pena de prisión, ha decidido dar un paso atrás. "Lo he estado pensando, mi hijo tiene antecedentes por un tema de alzamiento de bienes -admitió su culpabilidad para salvar a su madre en un proceso judicial en el que estuvo acusada de haber descapitalizado su patrimonio poniéndolo a nombre de algunos de sus familiares, entre ellos Ángel, para no pagar a Hacienda- y quiero evitar este paso" ha explicado Bárbara a la periodista. "No quiero ser la responsable de que mi hijo pueda ir a la cárcel" ha reconocido.

Sin embargo, sí sigue adelante con la demanda civil, que ha sido admitida a trámite por un Juzgado de Marbella y en la que la vedette pide a su hijo y a diferentes medios de comunicación una importante cantidad económica -que rondaría el millón de euros- por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad y atentar contra su propia imagen.

Una demanda que, como ha revelado Rábago, corresponde "a los dos primeros programas que hizo Ángel". Todo lo que ha pasado a lo largo de este 2024, los audios y las fotografías con el Rey Juan Carlos y todo lo que se ha sabido a posteriori de las primeras intervenciones de su hijo en televisión, todavía no se ha presentado en el Juzgado y se está preparando un anexo a la demanda que ya ha sido interpuesta.