Bárbara Rey, imparable tras las últimas declaraciones de su hijo: "Es muy desagradable"

MADRID, 10 Ene. (CHANCE) -

Desde que su hijo, Ángel Cristo Jr. se sentase de nuevo en '¡De viernes!' para contestarle públicamente, no habíamos vuelto a ver a Bárbara Rey... pero parece que está igual de tranquila que la última vez que estuvo ante cámaras.

Incrédula ante las nuevas declaraciones de su hijo, la vedette ha preferido guardar silencio después de que el joven hablase nuevamente de los presuntos masajes que tenía que realizarle cuando era un adolescente, pero sí que les ha deseado un "feliz año" a los reporteros.

Dejando claro que "no voy a hablar de nada", la madre de Sofía Cristo evitaba hacer declaraciones sobre el último testimonio que ha vertido su hijo en televisión... pero, sin embargo, sí que ha confesado qué espera de este nuevo año.

"Lo veo de maravilla, pero, claro, acabamos de empezar... ya te lo contaré más adelante, pero yo creo que bien. que bien para todos", explicaba la actriz cuando le preguntaban sobre cómo ha comenzado este nuevo año.

La vedette se sometía a un cambio de look con el profesional Alberto Cerdán, cortando así por lo sano con la peor etapa de su vida: "Bueno, yo ya me he cortado el pelo muchas veces... muchas etapas, muchas etapas".

Y... ¡por fin! Bárbara desvelaba que "es muy desagradable" escuchar todas las acusaciones que su hijo ha lanzado sobre ella en televisión y volvía a dejar claro que "no quiero hablar, de verdad... por favor, ya os lo pido".