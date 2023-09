Belén Esteban, Raphael, o una desolada Rocío Carrasco. Innumerables rostros conocidos en el funeral de Teresa Campos

MADRID, 26 Sep. (CHANCE) -

Tres semanas de su fallecimiento, Terelu Campos y Carmen Borrego han rendido homenaje a su madre, María Teresa Campos, con una multitudinaria misa funeral celebrada en la iglesia Santa María de Caná de Pozuelo de Alarcón, muy cerca de donde la inolvidable presentadora residió los últimos años de su vida.

Hasta allí se han acercado innumerables amigos, familiares y seres queridos, entre los que se encontraban numerosos rostros conocidos, que han querido acompañar a sus hijas en este emocionante y definitivo último adiós a una de las grandes damas de la televisión española.

Demostrando la maravillosa relación que mantiene con su exmujer Terelu, y arropando a su hija Alejandra en este durísimo trance, Alejandro Rubio, que ha tenido unas preciosas palabras para la que fue su suegra: "La recordaré siempre. La echo de menos. Era la mejor. Significaba tanto para mí que no puedo decir nada".

Una más de la familia, ya que María Teresa aseguró en numerosas ocasiones que la quería como a una hija, Rocío Carrasco ha acaparado todas las miradas a su llegada al funeral. Desolada y acompañada por su marido, Fidel Albiac, y por Miguel Poveda -que ha cantado la canción 'Algo se me fue contigo madre' de Rocío Jurado durante el funeral- ha confesado que echa mucho de menos a la presentadora, que era como una madre además de otras "muchas cosas en mi vida". "Lo que más voy a echar de menos es a ella" ha reconocido.

El mundo de la política ha estado representado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y por las ministras Pilar Alegría, Isabel Rodríguez y María Jesús Montero, que se han mostrado partidarios de que María Teresa reciba algún tipo de reconocimiento para poner en valor su trayectoria, como una calle con su nombre en la capital.

Por parte de la comunicación, un sinfín de amigos con los que la comunicadora trabajó en televisión o radio, como Nieves Herrero, Concha Galán, Isabel Rábago... y muchos de los compañeros de Terelu y Carmen tanto en 'Sálvame' como en programas como 'Que tiempo tan feliz' o 'Viva la vida': Makoke, Kike Calleja, María Patiño, Lydia Lozano o Carlota Corredera entre otros, muy emocionados al recordar a Teresa.

Belén Esteban, acompañada por su marido Miguel Marcos, no pudo asistir al tanatorio tras el fallecimiento de la presentadora por encontrarse de vacaciones en Estados Unidos. Sin embargo no ha querido perderse este homenaje en el que, al borde de las lágrimas, ha confesado que "hoy tenía que estar porque a María Teresa yo la he querido muchísimo y sé que ella a mi me ha querido muchísimo". "Yo tengo muchas anécdotas con ella, pero sobre todo el día que me casé, con mi madre. Le costaba un poco de trabajo pero vino a mi boda y tengo una foto de ella con mi madre que siempre la tendré en el recuerdo" ha revelado.

También han querido estar presentes en el último adiós a Teresa Raphael y Natalia Figueroa, que mantenían una estrecha relación con la malagueña, a la que han definido como "encantadora, buenísima, una amiga entrañable y una profesional maravillosa". "Será difícil que tenga una sucesora, la quería mucho" ha destacado el artista.

"La vamos a echar mucho de menos. Ha sido mi maestra, todo lo que me enseño, el cariño que recibí de ella, además cariño de verdad. Me dio mi primera oportunidad grande en televisión y me dio tantos consejos... muchas veces no los tenía ni que dar, solo con mirarte la habías entendido perfectamente" ha recordado emocionada Lara Dibildos.

Especialmente emotivas las palabras del Padre Ángel, encargado de oficiar la misa: "Me quedo con su sonrisa, con la sonrisa de esa amiga y María Teresa yo creo que se nos ha metido en casa y en el corazón a todos. Era un fenómeno, esa mujer que hubiésemos querido tener todos en casa". "Lo que sí sé es que ella fue feliz y que al final, es verdad como todos queremos a veces hacer más de lo que hacemos. Pero yo creo que estuvo muy cuidada por la familia, por sus hijas y, sobre todo, por los amigos" ha ensalzado.

Nuria González -íntima amiga de Terelu-, Sofía Cristo -muy cercana a Alejandra Rubio-, Raquel Perera, Arantxa de Benito, el diseñador Eduardo Navarrete, Lorena Gómez, Tamara Varcárcel, Poti Castillo, Rosa Valenti o Javier Rigau también han querido mostrar su apoyo a las hijas de María Teresa en este último adiós que, es innegable, no olvidarán jamás.

Cargando el vídeo....

Cargando el vídeo....

Cargando el vídeo....

Cargando el vídeo....

Cargando el vídeo....